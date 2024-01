Der Bopfinger Gemeinderat hat für 2024 einen negativen Ergebnishaushalt verabschiedet. Erträgen in Höhe von 30,7 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 35,4 Millionen gegenüber. Somit bleibt ein negatives Ergebnis in Höhe von -4,78 Millionen Euro.

Nichts Ungewöhnliches, wie Bürgermeister Gunter Bühler sagt. Man habe in einem etwa zwei Jahre dauernden Zyklus immer wieder negative Zuführungsraten, da man stark von Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und Gewerbesteuern abhängig sei.

Wie Stadtkämmerin Marina Gerner erläutert, stehe die Stadt vor vielen neuen Herausforderungen, deren Ausmaß kaum vorherzusehen sei. Aktuell käme Vieles zusammen. So treffe die Notwendigkeit, Schulen-, Sport-, Freizeit- und Grünanlagen zu sanieren, auf ein schwieriges Finanzierungsumfeld. Seit Beginn des Ukraine-Krieges hätten Unternehmen mit hohen Inflationsraten, hohen Energiepreisen und enormen Zinsen zu kämpfen.

Gerner: Kommunen brauchen mehr Mittel

Trotzdem müsse man die Wirtschaft ankurbeln und notwendige, unaufschiebbare Investitionen tätigen, so Gerner weiter. Der Haushalt käme jetzt an seine Kapazitätsgrenzen. Sie nahm auch die Länder in die Pflicht: „Die Länder müssen umdenken. Die Kommunen benötigen langfristig mehr Haushaltsmittel“, sagt die Kämmerin. Vor Ort übernehme man als unmittelbarer Umsetzer immer mehr staatliche Aufgaben. Dazu kämen immer mehr Standards, Aufgaben und Regelungen, ohne zusätzliches Personal. Das Erwirtschaften der Abschreibungen sei für eine finanzschwache Stadt mit dem jetzigen System kaum zu schaffen, sagt die Kämmerin.

Einkommen- und Gewerbesteuer bilden höchste Einnahmen

Auf der Einnahmenseite entfallen 6,7 Millionen Euro auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und fünf Millionen auf die Gewerbesteuer. Beide Steuern seien stark konjunkturabhängig, erklärt Gerner weiter, was eine Planung schwierig mache. Es sei deshalb wichtig, sowohl Handel und Gewerbe weiter aktiv zu entwickeln, als auch einkommensstarke Einwohner für Bopfingen zu gewinnen.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit 4,86 Millionen Euro eingesetzt, im Vorjahr war das fast eine Million mehr.

Bei der Grundsteuer A und B gab es eine leichte Erhöhung; insgesamt plant man hier mit 1,75 Millionen Euro. Die Vergnügungssteuer wird mit 232.000 Euro, die Hundesteuer mit 64.000 Euro geplant. Die Sachkostenbeiträge betragen im Jahr 2024 1,12 Millionen Euro, das sind etwa 82.000 Euro weniger als im Vorjahr. Der Grund sind laut Marina Gerner sinkende Schülerzahlen.

Personalaufwendungen steigen

Und diese Ausgaben kommen 2024 voraussichtlich auf die Stadt zu: Steigen werden laut der Kämmerin, aufgrund hoher Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst, die Personalaufwendungen. Hier sind 10,17 Millionen veranschlagt. Die Transferaufwendungen schlagen mit 13,8 Millionen Euro zu Buche.

Freilichtmuseum entsteht

Die Schwerpunkte des Finanzhaushalts:

Für die Maßnahme Freilichtmuseum „Keltischer Fürstensitz“ und das geplante Museum im Seelhaus sind 2024 Ausgaben in Höhe von 3,34 Millionen Euro geplant. Im Jahr 2024 ist insgesamt mit einem Zuschuss von 921.000 Euro zu rechnen.

Für Umbau und Sanierung des Spitals mit Dachstuhl sind 2,65 Millionen und Einnahmen in Höhe von 390.000 Euro geplant.

Die Maßnahme Baugebiet „Im Neufeld“ war bereits in den vorherigen Haushaltsjahren veranschlagt. Weil die Mittel nicht abgeflossen sind, werden die Zahlen wie im Vorjahr neu angesetzt.

Für die Wohnumfeldmaßnahme Schloßberg sind Ausgaben in Höhe von 2, 16 Millionen veranschlagt. Zuschüsse wurden in Höhe von 930.000 Euro beantragt. Für den Dorfplatz Schloßberg sind im Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von 589.500 Euro und Zuschüsse in Höhe von 348.100 Euro geplant. Für den Dorfplatz Trochtelfingen sind Ausgaben in Höhe von 603.700 Euro und Einnahmen in Höhe von 405.710 Euro vorgesehen.

Die geplante Kreditaufnahme beträgt 4,5 Millionen Euro. Wird diese komplett ausgeschöpft, steigt die Verschuldung auf 7,87 Millionen Euro.

In den kommenden Jahren sollten folgende Projekte dringend weiter verfolgt werden: Baugebiet „Im Neufeld“ Bopfingen, Überarbeitung des Entwässerungskonzeptes für Kerkingen, Erweiterung des Industriegebiets Nord-Ost, Beschaffungen für die Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan, sowie die Entwicklung des Lederfabrikgeländes.