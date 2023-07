Berufsberatung für Frauen in Bopfingen

Fragen zum beruflichen Wiedereinstieg, zur Umorientierung, Vereinbarkeit von Privatem und Beruf, Weiterbildung, Bewerbungsprozess und Existenzgründung: Frauen können sich persönlich zu allen Fragen rund um die Berufswegeplanung kostenfrei, neutral und vertraulich beraten lassen. Die Kontaktstelle Frau und Beruf unterstützt Frauen bei der Berufswegeplanung und kooperiert mit zahlreichen Akteuren im Landkreis und der Region an den Beratungsstandorten Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd. Persönliche, telefonische oder virtuelle Termine sind von Dienstag bis Freitag möglich.

Die nächsten Vor–Ort–Termine in Bopfingen finden am 4. August sowie am 8. und 29. September jeweils Freitagvormittags im Plauderstübchen des Evangelischen Gemeindehauses statt.

Terminvereinbarung unter www.frau–beruf.info