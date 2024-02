Bernd Strauß und Ibrahim Becirovic feiern Siege

Insgesamt neun 180er, ein 152er und ein 128er HighFinish sowie ein 13er-Short Leg. Auch bei ihrer dritten Auflage begeisterten die Bopfinger Darttage in der Stauferhalle Besucher und Teilnehmer gleichermaßen.

Ein 13-Darter

Mit dem Augsburger Bernd Strauß und Ibrahim Becirovic trugen sich zwei neue Spieler in die Siegerliste der Bopfinger Darttage ein. Mit insgesamt sechs 180er und einem 13-Darter erwies sich Jens Brodzinski, der sowohl bei den Amateuren, als auch bei den aktiven Spielern an den Start ging, als der „spektakulärste“ der insgesamt 144 Spieler. Die Fahnen der veranstaltenden Dartfreunde Bopfingen hielt Simon Ocker hoch, dem mit 152 Punkten das höchste Finish der Dart-Tage gelang.

Darts ist mehr als nur eine Kneipensportart

Bereits beim Hobby-Turnier am Freitag bewiesen die Teilnehmer, dass Darts mehr als nur eine Kneipensportart ist. So konnten sich Jens Brodzinski (dreimal) und Adrian Huggenberger einmal) über die „onehundredand-eighty“ freuen, während Manuel Streun (128 Punkte) und Gerhard Löber (114 Punkte) ein sogenanntes „High-Finish“ - ein Finish über 100 Punkte, erzielten.

„Giganten-Duell“ im Finale

Nachdem von den beiden Finalisten in den sieben Spielen zum Endspiel nur Ibrahim Becirivic einen Satz abgab, durfte man zu Recht gespannt auf das „Giganten-Duell“ mit Philipp Geyer sein. Doch der Lokalmatador setzte sich souverän mit 3:0 durch und sicherte sich so neben dem Turniersieg auch seinen Startplatz für das Aktiven-Turnier einen Tag später. Hier musste er sich nach einer guten Gruppenphase im ersten K.o.-Spiel der mehrfachen Deutschen Meisterin im Damen-Doppel und besten Dame im Feld, Jennifer Reuter, geschlagen geben. In der Verliererrunde verlor er gegen den Bopfinger Oberliga-Spieler Dominik Raab. Während sich Bernd Strauß im Finale der Gewinnerrunde souverän mit 3:0 gegen „Bulldozer“ Murat Kapar durchsetzte und so mit weißer Weste nach neun Spielen ins Finale einzog, musste sein Endspielgegner „Momo“ Moreno Cariati den Weg über die Verliererrunde gehen: Wo er im Endspiel ebenfalls auf „Bulldozer“ traf und diesen mit 2:0 besiegte.

In einem spannenden Finale merkte man „Momo“ mit zunehmender Spieldauer die drei Spiele mehr immer deutlicher an, so dass er sich trotz starker Gegenwehr am Ende verdient dem Bundesligaspieler Bernd Strauß mit 2:4 geschlagen geben musste. Dritter wurde „Bulldozer“ Murat Kapar vor Jens Brodzinski.

Info: Die kompletten Ergebnisse können unter