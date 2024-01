Leicht nervös schaut Organisator Bruno Maier in Richtung der Zuwege zum Mahnfeuer am ehemaligen Bahnwärterhaus zwischen Aufhausen und Lauchheim. „Wir haben das Mahnfeuer über WhatsApp-Gruppen organisiert. Da haben rund 80 Traktoren zugesagt. Aber aktuell ist so viel los, daher…“ fasst er seine Zweifel in Worte. Sie erweisen sich als unnötig. Alle kommen, und dazu noch Handwerker, Arbeitnehmer, Selbstständige, am Ende sind es rund 250 Teilnehmer aus allen Bevölkerungs- und Altersschichten.

In lockerer Atmosphäre tauscht man sich aus. Man spricht über die Disziplin der Landwirte und den großen Rückhalt in der Bevölkerung. Über irritierende Meldungen aus Berlin, die vor der Vereinnahmung der Proteste durch politische Randgruppen warnen oder wonach laut Renate Künast die Kinder Angst vor den Traktoren und den Protesten hätten. „Alles Quatsch“, so eine Teilnehmerin. „Als wir am Mittwoch nach Ellwangen gefahren sind, standen die Kinder winkend an den Straßen.“

Mit den Traktoren zum Seniorenheim

Erfahrungen, die der Kreisgeschäftsführer des Landesbauernverbands, Johannes Strauß, bestätigt. „Am Montag wurde ich vom Altersheim in Lorch angerufen, ob wir mit unseren Traktoren nicht am Altersheim vorbeifahren könnten, damit die Bewohner uns ihre Solidarität bekunden können. Und es war toll zu sehen, wie die Senioren uns zugewunken haben“, ergänzt er. Hier sei es wie auf jeder Kundgebung. Alle seien dabei, um zu zeigen: „Bei uns im Land stimmt etwas nicht.“

Im Gegensatz zur Gewerkschaft GDL, die während der bezahlten Arbeitszeit demonstriere, würden die Landwirte morgens ihr Vieh versorgen und ihre Arbeit machen und erst dann demonstrieren. „Die wollen zehn Prozent mehr, und uns will man vier bis sechs Prozent wegnehmen. Das ist ein großer Unterschied, und deswegen sind wir auf der Straße.“ Spediteure, Handwerker, die IHK sowie die Bevölkerung - es würden alle die Landwirte unterstützen, um zu zeigen, wo der Schuh drückt.

Ein „Riesenkompliment“ vom Bürgermeister

Der erste Redner, Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler, erinnert an die Bauernkriege 1525, doch im Gegensatz zu damals seien heute die Proteste friedlich. Mit „Ich weiß nicht, ob der (Bundeskanzler Scholz) den Schuss gehört hat“, kommentiert er die Aussage von Olaf Scholz, dass die Bauernproteste von rechter Seite ausgenutzt würden. Im Gegensatz zu den gewalttätigen Demonstrationen in Lützerath seien die Proteste der Landwirte gewaltfrei. „Da muss ich euch ein Riesenkompliment aussprechen. Ihr wisst, wie man demonstriert und wie Demokratie geht. Und da gehört es auch einmal, dass man Flagge zeigt“, so Bühler.

Die Menschen in Bopfingen hätten das Gefühl, dass es so, wie es gerade läuft, nicht weitergehen könne, ergänzt er. Auch deswegen würden große Teile der Bevölkerung die Landwirte unterstützen. So könnten die vielen süddeutschen klein- und mittelständischen Betriebe im Gegensatz zu den Speditionen die Mehrkosten nicht auf die Verbraucher umlegen. „Deswegen macht friedlich weiter, denn ihr seid die Demokraten und nicht die, die euch dies absprechen wollen“, sagt Bühler.

Politik über „den kleinen Mann“ hinweg

Bei den Protesten gehe es nicht nur um die Landwirtschaft, sondern um alle, um Deutschland, um jeden einzelnen, so der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Bopfingen, Martin Schmid. Die Landwirte hätten den Anstoß gegeben für etwas, was schon lange überfällig war. Die Politik in Berlin sei eine Politik hinter verschlossenen Türen, über den kleinen Mann hinweg. Daher hoffe er, dass diese Proteste aus der Mitte der Bevölkerung die Politiker wachrüttelten, damit die Belange des kleinen Mannes wieder mehr berücksichtigt werden.