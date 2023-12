Beatrice Egli kommt zu den Summervibes nach Bopfingen

Beatrice Egli zählt zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen des deutschsprachigen Pop-Schlagers. Die ECHO-Preisträgerin und Gewinnerin von DSDS 2013 versteht es live auf der Bühne bestens, ihre Hörer und Konzertbesucher zu begeistern und mitzunehmen. Das wird auch bei ihrem Sommer-Open-Air mit ihrer Band im Stadtgarten am 19. Juli 2024 um 20 Uhr in Bopfingen so sein.

In ihrem zehnten Karriere-Jahr startet Beatrice Egli noch einmal so richtig durch und unterstreicht ihren absoluten Ausnahmestatus in der deutschsprachigen Musikszene und darüber hinaus. Als erfolgreichste Künstlerin der Schweiz wurde sie in ihrem Heimatland bereits mit drei Swiss Music Awards ausgezeichnet und erhielt in Deutschland einen der begehrten Echo-Awards.

Nach fünf Top 3-Alben in Folge landete die Künstlerin 2021 mit ihrem letzten Album „Alles was du brauchst“ erstmalig auf Platz 1 der deutschen Album-Charts. Insgesamt wurde sie in ihrer Karriere allein in Deutschland sechs Mal mit Gold und vier Mal mit Platin ausgezeichnet. Vor tausenden von Fans spielt Beatrice Egli regelmäßig ausverkaufte Konzerte, ist aber längst nicht mehr nur als Sängerin erfolgreich. Mit dem ARD / Eurovision Prime Time Format „Die Beatrice Egli Show“ hat sich Beatrice Egli auch im Fernsehen fest etabliert.

Die Tickets kosten 56 Euro pro Person und sind ab Samstag, 16. Dezember online unter events-am.ipf.de, reservix.de und eventim.de erhältlich. Außerdem erhältlich in Bopfingen ab Montag, 18. Dezember im Rathaus, der Kleinen Schusterwerkstatt und im TUI Reisebüro.