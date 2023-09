Bopfingen

Ausflug ins Eselburger Tal

Bopfingen / Lesedauer: 1 min

(ij) Die Frauenselbsthilfe nach Krebs Bopfingen trifft sich am 19. Oktober um 13 Uhr an der Klinik am Ipf und bildet Fahrgemeinschaften für einen Ausflug ins Eselburger Tal.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 15:51 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG