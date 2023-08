Der ehemalige Profifußballspieler unterrichtet zuküftig, im Rahmen des Ganztagesbetriebs, eine Sportgruppe der Schule und kehrt somit an seine schulischen Wurzeln zurück.

„Bobo“ Mayer ist in Bopfingen und Umgebung wohl bekannt. Der gebürtige Schloßberger war lange Jahre als Fußballprofi in unterschiedlichen Mannschaften tätig. Mit der TSG Hoffenheim stieg er 2007 in die zweite Bundesliga auf. In der Region war der derzeitige Trainer der Landesligamannschaft des SV Neresheim als Spieler unter Anderem für den VfR Aalen und die Sportfreunde Dorfmerkingen aktiv.

Der Exprofi wird ab dem Schuljahr 2023/24 die Fußball–AG, die dem schulischen Ganztagesbetrieb zugeordnet ist, leiten.

Für die Schüler der Werkrealschule wird das Training unter professioneller Anleitung sicherlich ein großer Spaß.

Die Werkrealschule Bopfingen bemüht sich städig den Ganztagesbetrieb auf pädagogisch hohem Niveau zu halten. Pflichtunterricht, Hausaufgabenbetreuung und der AG–Betrieb wechseln sich sinnvoll ab.

Als teilgebundene Ganztagesschule dürfen Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule Bopfingen zu jedem Schuljahr neu entscheiden, ob sie sich für den Ganztagesbetrieb an der Schule anmelden oder eben nicht.