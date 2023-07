„Es ist schön bei euch zu spielen, umarmend, wie in einem Wohnzimmer“, sagt Alvaro Soler in Bopfingen. Der deutsch–spanische Sänger hat am Donnerstag ein Konzert im ausverkauften Stadtgarten gegeben. Und ja, es fühlt sich an diesem Juli–Sommerabend tatsächlich an wie in einem Wohnzimmer. Die Stadtmauer bildet die Wände, die Bühne ist der Fernseher und über allem thront der Ipf als großes Haus. In dieser heimeligen Stube trifft sich heutige die Bopfinger Familie, eingeladen hat sie auch einige gute Freunde aus dem Umland. Ganz vorne drängen sich die vorwiegend jungen Fans. Auf großen Plakaten haben sie in Schönschrift ihre Wünsche für Fotos mit dem Star geschrieben. Im hinteren Teil des Stadtgartens haben sich auch Familien auf Picknickdecken niedergelassen. Der Abend ist lau, die Getränke kalt. Im Fernsehen läuft heute ein deutsch–spanisches Programm. Die Vorschau übernimmt Grec Taro, Alvaro Solers jüngerer Bruder. Auch er macht seit einiger Zeit Musik und unterstützt Alvaro auf seinen Konzerten. Um Punkt 20.30 Uhr erstrahlt die Bühne in rotem und gelbem Licht, Solers Band tritt unter Jubel der etwa 2500 Besucherinnen und Besucher auf. Schließlich erscheint der Künstler selbst, weiße Hose, dunkles Hemd. Die Menge jubelt. „Schönen Abend, wie gehts euch?“, fragt Alvaro. Soler hat eine spanisch–belgische Mutter und ist in Barcelona geboren, wo er bis zu seinem zehnten Lebensjahr lebt. Anschließend zieht die Familie nach Tokio, wie er s verrät. Er spricht hochdeutsch, doch mitten im tiefsten Schwaben entfährt ihm doch ein „heut isch krass“. Seinen Soundcheck habe er heute übrigens verpasst, sagt der Künstler, denn er sei mit der Bahn hergefahren. Die Fans stört das nicht. Bei „Porque la magia“ gehen die Hände nach oben, „Loca“ macht richtig Stimmung und bei seinem bekannten Hit „El mismo sol“ zeigen die Fans ihre Textsicherheit. „Hier sind wir alle unter derselben Sonne“, heißt es sinngemäß im Deutschen. Und das Lied kennt fast jeder. Denn Soler sei ein Star für alle Altersklassen, der gut in den Stadtgarten passe, sagt Bopfingens Kulturmanagerin Victoria Schrödersecker. Das sei ein Grund gewesen, warum man ihn angefragt habe. Auch sei er in der Gegend bisher noch nicht aufgetreten. Mittlerweile ist es dunkel geworden in Bopfingens guter Stube. Die Fans vor der Bühne baden in einem Handylichtermeer. Da gibt es noch ein besonderes Bonbon: Mit „Para mi vivir“ spielt der Künstler noch einen neuen Song, der noch nicht erschienen ist. Nach 90 Minuten ist schließlich Zeit fürs Abschalten. Doch ohne mehrere Zugaben lassen die Besucher ihren Künstler nicht von der Bühne. Und die echten Fans feiern mit Handymusik auf dem Parkplatz weiter.

Auch fürs kommende Jahr gebe es laut Victoria Schrödersecker bereits Ideen, die sie aber noch nicht verraten möchte. Nur soviel: Je nach Künstler oder Künstlerin könnte sie sich vorstellen, auch auf den Messplatz als Location auszuweichen. Es gebe aber auch noch viele Sängerinnen und Sänger, die für den Stadtgarten geeignet seien. Man darf also gespannt sein.