Der erste Weltmeister des Jahres steht fest. Luke Humphries hat sich im Londoner Alexandra Palace erstmals in seiner Karriere den Darts-Weltmeistertitel gesichert. In einem packenden Finale setzte er sich im rein englischen Duell gegen den erst 16-jährigen Luke Littler mit 7:4 durch. Dabei lag Luke Humphries zwischenzeitlich sogar mit 2:4 hinten, doch fünf Sätze in Serie sorgten letztlich für den Sieg.

Markus Dannbacher ist begeistert von Luke Littler

Markus Dannbacher, Vorsitzender der Dartfreunde Bopfingen, hat beim Finale mitgefiebert und blickt auf die Weltmeisterschaft zurück: „Das Abschneiden vom Luke Littler ist sensationell gewesen, auch wenn er den Weltmeistertitel nicht geholt hat. Vor allem das Halbfinal-Spiel gegen Rob Cross war überragend. Da dachte ich schon, dass er mehr Schwierigkeiten bekommen wird. Dass er erst 16 Jahre alt ist, kann man rein vom Spielerischen am Anfang gar nicht wirklich glauben.“ Weltmeister Luke Humphries stand speziell am Anfang des Turniers das ein oder andere Mal mit dem Rücken zur Wand. Gegen den Deutschen Ricardo Pietreczko lag er mit 1:3 hinten. Ein Satz hätte „Pikachu“, so der Spitzname des Deutschen, noch zur großen Überraschung gefehlt. Da Ricardo Pietreczko aber zu viele Chancen liegen ließ, gewann Luke Humphries noch mit 4:3. „Aus deutscher Sicht war das ein trauriger Moment, da er ihn bereits am Rande der Niederlage hatte“, so Markus Dannbacher.

„Die Pfiffe gegen Luke Humphries gehen überhaupt nicht"

Gerade in diesem Spiel gaben einzelne deutsche „Fans“ kein gutes Bild ab. Um Luke Humphries in der Konzentration zu stören, pfiffen sie bei seinen Würfen. Das gefiel Markus Dannbacher überhaupt nicht. „Bei dieser Weltmeisterschaft ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Bislang war es immer so, dass in der Darts-Szene eigentlich jeder angefeuert worden ist. Man war nicht gegen jemanden, sondern immer für jemanden. Die Pfiffe gegen Luke Humphries im Spiel gegen Ricardo Pietreczko gehen überhaupt nicht - und das kenne ich vom Darts-Sport eigentlich nicht.“

Die Hoffnung war groß

Vor Weihnachten war Darts in Deutschland in aller Munde und die Hoffnung, dass ein deutscher Spieler weit kommen würde, groß. Mit Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und Ricardo Pietreczko hatten gleich vier Spieler die dritte Runde erreicht. Doch für alle Spieler war danach Schluss, alle Partien gegen Engländer gingen verloren. Gabriel Clemens scheiterte an Dave Chisnall, Martin Schindler am späteren Halbfinalisten und einer der Überraschungen Scott Williams, Florian Hempel an Stephen Bunting und Ricardo Pietreczko am späteren Weltmeister Luke Humphries. „Vor Weihnachten waren alle noch begeistert, dass vier Spieler in der dritten Runde stehen. Die Hoffnungen waren schon groß und man hatte sich schon ein wenig ausgerechnet, dass einer vielleicht wieder bis ins Halbfinale kommt. Dass dann alle vier in der dritten Runde ausscheiden, war schon schade und auch bitter.“ Das Schicksal des relativ frühen Ausscheidens ereilte bei der nun zu Ende gegangenen Weltmeister vielen gesetzten Spielern, nur um mal ein paar zu nennen: Peter Wright, Nathan Aspinall und James Wade erwischte es noch vor Weihnachten. Der vor dem Turnier amtierende Weltmeister Michael Smith verabschiedete sich, ebenso wie Gerwyn Price, unmittelbar nach den Weihnachtstagen. Markus Dannbacher erklärt sich das folgendermaßen: „Es kommen nun viele junge Spieler nach und diese werden mit viel Fleiß nun immer besser. Es ist nicht mehr so wie früher, dass nur wenige den Darts-Sport betreiben, sondern sie merken, dass man mit Darts richtig gut Geld verdienen kann. Einige machen das richtig gut.“ Wie Markus Dannbacher ergänzt, könne er sich für die Zukunft nicht vorstellen, dass es nur drei, vier Top-Spieler geben wird, die alles unter sich ausmachen werden, sondern eine Breite vorherrschen wird. „In den Top 32 kann ich mir gut vorstellen, dass jeder jeden schlagen kann“, so Markus Dannbacher.

Bopfinger Darttage stehen bald vor der Tür

Wer in den vergangenen knapp drei Wochen nun selbst Lust bekommen hat, mal bei einem Darts-Turnier teilzunehmen, sollte sich jetzt schon den 2. und 3. Februar im Kalender markieren. Die dritten Bopfinger Darttage, ausgerichtet von den Dartfreunden Bopfingen, stehen bald vor der Tür. Diese finden in der Stauferhalle in Bopfingen-Schloßberg statt. Den Auftakt am Freitag, 2. Februar macht das Amateur- und Hobbyturnier. Los geht es um 18.30 Uhr. Einen Tag später steht die 11. DFB-Dart-Challenge im Fokus. Mitmachen können alle Ligaspieler, sowie Amateur- und Hobbyspieler. Turnierbeginn ist um 15 Uhr. „Wir freuen uns schon sehr auf unsere Bopfinger Darttage. Aktuell sind noch einige Plätze frei, vor allem am Samstag. Über zahlreiche Anmeldungen würden wir uns freuen“, so der Vorsitzende der Bopfinger Dartfreunde abschließend.

Info: Anmeldungen für die Bopfinger Darttage sind unter dartfreunde-bopfingen.jimdofree.com möglich. Beim Hobbyturnier sind aktuell 52 der 64 Startplätze vergeben. Bei der DFB-Dart-Challenge haben sich bislang 38 von möglichen 128 Spielern angemeldet.