Weil das Bundesverfassungsgericht den Bauparagrafen 13b gekippt hat, hat der Gemeinderat Bopfingen am Donnerstagabend in einer Sondersitzung getagt. Im Zentrum der Diskussion stand das bereits weit vorangeschrittene und vom gekippten Paragrafen betroffene Wohngebiet „Im Neufeld“, für das nun ein neuer Bebauungsplan erstellt werden muss. Viele Bürger, darunter vermutlich einige zukünftige Bauherren, waren in die öffentliche Sitzung gekommen, um sich zur Zukunft des Baugebiets zu informieren.

Der Paragraf 13b erlaubte Städten und Gemeinden, bislang neue Wohngebiete im Außenbereich ohne Umweltprüfung in einem schnellen Verfahren auszuweisen. Damit sollte möglichst unkompliziert Wohnraum geschaffen werden. Doch weil das Gesetz gegen EU–Recht verstößt, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) klagte und Recht bekam, muss nun die Planung aller 13b–Gebiete in Deutschland gestoppt werden.

Bürgermeister Gunter Bühler zeigte den Gemeinderäten anfangs zwei Handlungsoptionen für das Bopfinger Baugebiet „Im Neufeld“ auf: Entweder könne man bis zur Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts am Ende des Jahres warten, somit aber auch wertvolle Zeit verlieren, oder das Verfahren von vorne beginnen. Letzteres formulierte der Bürgermeister als klares Ziel der Stadtverwaltung.

„Am Bebauungsplan wird sich von unserer Seite nichts mehr ändern, weil wir schon kurz vor dem Satzungsbeschluss standen“, führte Bühler aus. Die Stadt müsse im neuen Plan lediglich Ausgleichsflächen mit ausweisen. Der Fehler, betonte Bühler, liege in dieser Thematik nicht bei der Stadt, sondern einzig und allein beim Gesetzgeber. „Dass der Gesetzgeber so eklatante Fehler macht, ist unglaublich“, äußerte der Bürgermeister seinen Unmut und sprach von einem Debakel.

CDU–Fraktionschef Thomas Trautwein betonte, dass die Stadt Sicherheit für die Bauherren schaffen müsse und pflichtete Bühlers Vorschlag, den Bebauungsplan neu aufzusetzen, zu: „Wir müssen die Flucht nach vorne ergreifen.“

Carola Merk–Rudolph (SPD) warf die Frage in den Raum, wo die Stadt Bopfingen überhaupt Ausgleichsflächen schaffen könne und welche Kosten die Neuaufstellung des Bebauungsplans mit sich bringt. Konkrete Vorschläge gebe es für die Ausgleichsflächen noch nicht, erklärte Gunter Bühler.

Diese werden dem Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen unterbreitet. Noch in diesem Jahr sollen Bauplätze verkauft werden, um den Bauherren Sicherheit zu geben.

Die Erschließungsarbeiten sollen dann im Frühjahr des kommenden Jahres beginnen. Mehrkosten würden zwar entstehen, wie hoch diese aber sein werden, lasse sich aktuell nicht abschätzen. „Es wird höhere Planungskosten geben, diese halten sich aber in Grenzen“, so Bühler.

Das Stadtparlament stimmte einstimmig für die Neuauflage des Bebauungsplans.

Ebenfalls vom Paragrafen 13b betroffen sind die Baugebiete „Hauser Berg“ in Härtsfeldhausen, „Kirchenbach“ in Kerkingen, „Haldenbuck“ in Unterrriffingen und das „Gemeine Feld“ in Oberdorf, allerdings alle in unterschiedlicher Ausprägung. Wie Gunter Bühler bereits vergangene Woche erklärte, werde die Verwaltung bei den Plänen von „Hauser Berg“, „Kirchenbach“ und „Haldenbuck“ ebenfalls neu starten müssen. Man habe aber weniger Zeitdruck. Wie die Zukunft der anderen Baugebiete aussieht, steht aktuell noch in den Sternen.