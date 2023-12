„Ach, du fröhliche!“ im Theater Kerkingen

Die Theatergruppe Kerkingen möchte wieder die Bevölkerung zu heiteren Stunden einladen. Diesmal kommt das Lustspiel in drei Akten „Ach, du fröhliche!“ von Bernd Gombold zur Aufführung. Wie die Akteure in einer Pressemitteilung schreiben, sind den Besuchern dabei einige schöne Stunden beschert, in denen die Lachmuskeln strapaziert werden. Die Aufführungen finden statt im Gemeindehaus Kerkingen am 12./13./14. und 19./20. und 21. Januar 2024. Beginn freitags und samstags um 19.30 Uhr; sowie am Sonntag, 14. Januar, um 14.30 Uhr und Sonntag, 21. Januar, um 18.30 Uhr. Die Hauptprobe findet am Freitag, 12. Januar, um 14 Uhr statt.

Ein Kartenvorverkauf wird ab dem 18. Dezember angeboten. Montags und donnerstags jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im Pfarrhaus Kerkingen, oder telefonisch unter Telefon 0174/3596958.