53-Jähriger nach Messer-Attacke in Bopfingen schwer verletzt

Am Freitagvormittag wurde ein 53 Jahre alter Mann mit einem Messer schwer verletzt.nDem Polizeibericht nach lief dieser gegen 9.20 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Richtung der Eingangstüre. Dabei lief er an einer 37 Jahre alten Frau vorbei, die im selben Haus lebt. Mutmaßlich stach die Frau dem Mann unvermittelt mit einem Küchenmesser in die Brust.

Dem 53-Jährigen gelang es, die Frau zu entwaffnen und anschließend Hilfe zu holen. Er wurde, wie die Polizei mitteilt, vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Da bei ihr Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung vorliegen, beantragte die Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl. Dieser wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter in Vollzug gesetzt.

Die 37-Jährige wurde anschließend in eine forensische Fachklinik eingeliefert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.