2022 war forstwirtschaftlich ein gutes Jahr für den Bopfinger Wald. Klaus-Peter Weber, Forstrevierleiter des Bopfinger Stadtwalds, hat die Zahlen im Gemeinderat vorgestellt.

Ein sehr trockener Sommer, gefolgt von einem nassen Herbst, dazu ein moderates Käferaufkommen sorgten für positive Rahmenbedingungen in einem „sehr, sehr guten Jahr“, wie Weber sagt. Dazu kämen noch hohe Holzpreise durch den Bauboom, der 2022 noch anhaltend war, und eine steigende Nachfrage nach Brennholz. So konnte man insgesamt 3652 Festmeter Holz ernten, was einer planmäßigen Nutzung von fast 80 Prozent entspricht. Sechs Prozent sind dem Sturm, 16 Prozent Käferbefall zum Opfer gefallen.

1,7 Hektar Wald wurden 2022 neu aufgeforstet. Dabei hat man 2900 Bäume gepflanzt, darunter Nussbäume, Douglasien und Fichten.

Auf der Ausgabenseite schlägt vor allem die Holzernte mit 69.528 Euro zu Buche. Dazu kommen unter Anderem Kosten für Kulturen, Kultursicherung, Steuern, Versicherungen. Aber auch der Unterhalt und Neubau von Waldwegen gehört dazu. 2022 sind hier Kosten in Höhe von 8632 Euro angefallen.„Der gesamte Wald ist ein Erholungsgebiet, das gern angeommen wird. Wir legen deshalb sehr viel Wert darauf, dass die Wege in Ordnung sind und die Böschungen gemäht“, sagt Weber. Insgesamt liegen die Ausgaben für 2022 bei 149,717 Euro.

Dem gegenüber stehen Einnahmen in Höhe von insgesamt 283.201 Euro. Mit dem Holzverkauf konnten 260.698 Euro erwirtschaftet werden. Dazu kommen Pachteinnahmen in Höhe von 7.573 Euro und verschiedene Zuwendungen in Höhe von 7109 Euro.

Das Betriebsergebnis liegt 2022 somit bei 133.484 Euro.

Für 2024 rechnet Weber mit einem schlechteren Betriebsergebnis in Höhe von 35.000 Euro. Die Gründe: Die Baukonjunktur geht zurück, ein hohes Käferaufkommen sowie Sturmholz im Jahr 2023, eine geringe Nachfrage nach Fichten und Buchen beim Stammholz sowie nachlassende Preise. Stabil hingegen ist der Brennholzmarkt, sagt Weber. Hier sei es wichtig, den regionalen Markt zu bedienen.

Die Ausgaben im Planhaushalt für 2024 liegen bei 189.000 Euro, die Einnahmen bei 224.000 Euro. So sollen 3600 Festmeter Holz geschlagen werden, was Kosten in Höhe von 79.200 Euro verursacht. Im Verkauf sollen dann 216.500 Euro erlöst werden.

Für Kulturen fallen vorausichtlich 20.000 Euro an, für Kultursicherung 13.000 Euro. Dazu kommen Kosten für den Forstschutz, Junngbestandspflege, Wegeerhaltung, Steuern, Versicherungen und Kosten für den Holzverkauf.