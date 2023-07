Erstmalig hat sich die Stadt Bopfingen in diesem Jahr bei der Aktion Stadtradeln beteiligt. Bei dem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Auf Anhieb haben sich in Bopfingen 167 aktive Radelnde angeschlossen und online registriert. In zwölf Teams konnten insgesamt 30.266 Kilometer gesammelt werden. Dies entspricht einer CO2–Einsparung von rund fünf Tonnen.

Einen ganz besonderen Beitrag an dem überaus positiven Ergebnis hatten dabei die Bopfinger Schulen: An den vier teilnehmenden Schulen aus dem Bopfinger Stadtgebiet wurden alleine 16.358 Kilometer „zusammengestrampelt“.

An der Grundschule Oberdorf haben 15 aktive Radelnde 1674 Kilometer gesammelt. Vom Ostalb–Gymnasium Bopfingen haben 13 Radlerinnen und Radler insgesamt 3829 Kilometer beigesteuert. An der Grundschule am Ipf waren 29 Radelnde aktiv und haben eine Gesamtzahl von 3922 Kilometer erreicht. Erfolgreichste Schule war die Realschule Bopfingen: Dort haben 33 Schülerinnen und Schüler insgesamt 6933 Kilometer erradelt. Erfolgreichster Einzel–Radler war Lenny Sekler vom Ostalb–Gymnasium mit 907 geradelten Kilometern.

Bürgermeister Bühler bedankte sich bei den beteiligten Schülerinnen und Schülern für die Teilnahme am Stadtradeln und überreichte allen Radelnden eine Urkunde. Er hofft darauf, dass das Ergebnis im nächsten Jahr nochmals gesteigert werden kann und dass noch mehr Menschen sich am Stadtradeln–Projekt beteiligen. „Mit den geradelten Kilometern könnte man fast einmal die Erde umrunden. Nächstes Jahr schaffen wir das bestimmt“, so Bühler.