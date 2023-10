Riffinger Kirchengemeinde spenden an Schulprojekt in Indien

Um das Schulprojekt LEAD in Indien zu unterstützen, hat die katholische Kirchengemeinde Unterriffingen im Sommer ein Gemeindefest veranstaltet. Der Erlös in Höhe von 1362,75 Euro wurde vom Kirchengemeinderat an Pfarrer Jacob übergeben (Foto: Kirchengemeinderat). Mit dieser Spende wird Kindern in seiner Heimat Schulbildung ermöglicht.