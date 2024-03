In Unterriffingen wird`s Mitte April laut: Die „Clubhouse Nights“ bringen das sonst so beschauliche Örtchen am 13. April zum Beben. Mit dabei: Niklas&Luca, Lunax, Madnesstic, The JAgency und DJ Philhouse.

Veranstaltet wird das Ganze von der „Riffinger Hidde“, die damit ihr 15-jähriges Jubiläum feiert. Eine ähnliche Veranstaltung habe man schon 2020 geplant, sagt Sofia Pfeilmeier. Hier habe man zum Beispiel die „Fäaschtbänkler“ als Künstler angedacht. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Party aber schließlich nicht stattfinden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Und deshalb soll es jetzt die „Clubhouse Nights“ geben.

Größer als das "Ipanema"

Erfahrung in Sachen Veranstaltung bringen die „Hidde“-Mitglieder schon mit. Jedes Jahr im Oktober veranstalten sie die „Hidda Gaudi“ mit etwa 600 bis 800 Besuchern. Doch die „Clubhouse Nights“ sind mit etwa 1500 erwarteten Gästen eine Nummer größer, sogar größer als das Bopfinger „Ipanema“-Festival.

„Der Ablauf der Hidde Gaudi steht, da weiß jeder, wo er hinlangen muss. Das Grundgerüst der Veranstaltung ist jetzt ähnlich, man kann sich orientieren“, sagt Sofia Pfeilmeier.

Ein paar Änderungen gibt es doch. So können die „Clubhouse Nights“ wegen der höheren Besucherzahl beispielsweise nicht an der „Hidde“ stattfinden. Und so steigt die Party jetzt am Sportplatz. Ein Vorteil, denn das Gelände ist dort ebener. So könne man ihn leichter mit einem Radlader befahren und ein Zelt aufstellen, erklärt Matthias Pfeilmeier.

Einiges muss organisiert werden. Zunächst galt es, Künstler zu engagieren. „Durch „Niklas&Luca“, bekannt durch das Lied ,Mädchen auf den Pferd’, gehen wir jetzt in Richtung Party-Techno. Den Hit kennt eigentlich jeder“, sagt Matthias Pfeilmeier. Auch die anderen Künstlerinnen und Künstler bewegen sich in dieser Musikrichtung.

Künstler brauchen Betreuung

Auch müssen beispielsweise Getränke organisiert werden, die Sicherheitsfirma beauftragt oder Fragen rund um Wasser und Strom geklärt werden. Zudem brauchen die Künstler Betreuung, müssen abgeholt und eine Übernachtung organisiert werden.

Auch für die Verpflegung der Partygäste ist gesorgt: In den Reihen der „Hidde“ ist auch ein Koch, der sich mit Burgern darum kümmert, dass niemand hungrig feiern muss.

Wer als Gruppe kommt, kann sich von den „Hidde“-Mitgliedern sogar einen Bus organisieren lassen. „Da haben wir dann auch ein Special. Man kommt ohne Anstehen rein und bekommt pro Person einen Freishot“, erklärt Matthias Pfeilmeier.

Verein im Dorf engagiert

„Gerade machen wir viel Werbung, das braucht natürlich Zeit. Wir verteilen Flyer, stellen Banner auf“, sagt Sofia Pfeilmeier. Und so kann einem erfolgreichen Fest, das die „Hidde“- Mitglieder mit vereinten Kräften auf die Beine stellen, eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Neben der alljährlichen Party engagiert sich der Verein auch im Dorfleben. So gibt es jedes Jahr einen Faschingswagen, man beteiligt sich am Kinderferienprogramm oder organisiert ein Kinderfest.

Etwa 60 Mitglieder im Alter von 18 bis 40 Jahren gehören mittlerweile zum Verein. Dabei seien alle aktiv dabei, sagt Sofia Pfeilmeier. Auch die Pandemie habe dem Zusammenhalt und der Größe der Gruppe nicht geschadet.

Karten gibt es online, in der Blumenanbteilung bei Rewe in Bopfingen, im Rathaus Bopfingen, bei Optik Bißle in Neresheim, bei der Metzgerei Maydl in Ebnat, bei Getränke König in Lauchheim und in Nördlingen bei Pro-Optik (Kaufland).