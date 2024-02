Regional liegt im Trend. Und auch das Nach-Hause-Liefern von Lebensmitteln ist, nicht zuletzt durch die Pandemie, beliebt geworden. Vor allem, wer wenig Zeit hat oder durch Krankheit oder Alter eingeschränkt ist, profitiert von einem solchen Angebot.

Beides will Simon Wesselky jetzt verbinden. Ab April will er einen Lieferservice für Produkte aus der Region anbieten.

Idee mit Preisen ausgezeichnet

Die Familie Wesselky betreibt in Trochtelfingen einen Hofladen. Während der Pandemie haben der 22-jährige Simon und sein Freund Lukas Niklas viel Freizeit. Sie sind viel mit dem Fahrrad unterwegs und entdecken, dass es in der Region sehr viele kleine Hersteller lokaler Produkte gibt, die oft noch relativ unbekannt sind. Sie fragen sich: Wie kann man regionale Produkte an den Mann bringen?

Wir dachten, wir machen ein Angebot von der Region für die Region. Simon Wesselky

Im Januar 2021 gründen sie einen Onlineshop für regionale Produkte. Bis zum Sommer desselben Jahres läuft alles relativ ruhig. Dann geht es Schlag auf Schlag: Sie gewinnen auf der Messe „Make Ostwürttemberg“ den dritten Platz für die „beste innovative Geschäftsidee Ostwürttembergs“.

Auch den Sonderpreis „beste Geschäftsidee Kontext Shopping Mall“ holen sich die beiden jungen Unternehmer. In der Auszeichnung inbegriffen: Ein Laden im Aalener Kubus für sechs Monate, mietfrei.

Dorfladen in ehemaliger Bank-Filiale

Von November 2021 bis Juni 2022 verkaufen die beiden ihre Waren also im Herzen der Kreisstadt. Mit der Pandemie wird die Lage im Einzelhandel schwieriger. Die beiden kommen schließlich mit Kirchheims Bürgermeister Danyel Atalay ins Gespräch.

In der ehemaligen Filiale der Bopfinger Bank eröffnen sie schließlich im September 2022, in Kooperation mit der Bank und der Gemeinde Kirchheim, einen Dorfladen, der 24 Stunden am Tag geöffnet hat.

Die Kunden können dabei ihre Waren selbst scannen. Im Angebot sind regionale Produkte aus Bayern und Baden-Württemberg, aber auch Dinge des täglichen Gebrauchs.

Kunden aus ganz Deutschland

„Wir dachten, wir machen ein Angebot von der Region für die Region“, sagt Wesselky. Allerdings kommen die Kunden mittlerweile aus dem ganzen Bundesgebiet. So habe man etwa 70 Prozent Bestellungen aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Berlin.

Denn eine Website-Analyse einer Marketing-Agentur, die sie durch eine Start-up-Förderung finanziert haben, hat die Homepage sehr erfolgreich gemacht. „Dadurch ist das mittlerweile ein sehr stabiler Vertriebskanal geworden“, erklärt Wesselky.

Die Lieferantenakquise sei mittlerweile ein Selbstläufer, sagt er. Anfangs habe man noch recherchiert und potentielle Lieferanten direkt angesprochen und angeschrieben. Heute kämen diese direkt auf sie zu.

Interessant für Senioren und Menschen mit wenig Zeit

Jetzt will Wesselky das Angebot um einen Lieferdienst erweitern. Auf die Idee hat ihn der Anruf einer Dame aus Stuttgart gebracht. „Deren Eltern leben in Bopfingen, sind nicht mehr so gut zu Fuß. Sie hat angefragt, ob wir auch liefern können“, erzählt der Jungunternehmer.

Und so will er ab dem 1. April Waren zu seinen Kunden nach Hause bringen. „Das könnte zum Beispiel für Menschen, die wenig Zeit haben oder auch nicht mobil sind, interessant sein“, sagt Wesselky. Anfangs soll es das Angebot nur für Bopfingen und die Teilorte geben.

Ab einem Warenwert von 70 Euro ist die Lieferung dann kostenlos. Weiterhin möchte er das Liefergebiet auch bis in den östlichen Ostalbkreis, nach Aalen oder Ellwangen, ausweiten. Hier würde dann eine Lieferpauschale fällig werden.

Donnerstags wird ausgeliefert

Und so funktioniert es: „Kunden können entweder über den Online-Shop oder per Telefon bestellen. Bezahlt werden kann dann bar, per Rechung, PayPal, ApplePay oder Vorauskasse“, erklärt Wesselky.

Kunden, die nicht online-affin sind, könnten telefonisch einen Katalog bestellen und über diesen aus den Waren auswählen. Bis spätestens elf Uhr am Dienstag muss die Bestellung eingegangen sein. Denn immer am Donnerstag, im Laufe des Tages, wird dann ausgeliefert.

40 regionale Hersteller sind vertreten

Verfügbar sein werden etwa 1000 verschiedene Waren, darunter über 400 regionale Produkte wie Eier, Kartoffeln, Eingemachtes oder selbst angebautes Gemüse.

Es gibt beispielsweise Wurstwaren der Metzgereien Böhm und Mayer oder Naturseifen aus Ziswingen im Ries. Insgesamt bietet Wesselky die Waren von 40 regionalen Herstellern, vorwiegend aus Baden-Württemberg und Bayern an.