In Schloßberg wird gefeiert — in dieser Faschingssaison ein bisschen mehr als sonst. Denn die Burgnarren begehen ihre 44. Saison, zudem wird der Bayerisch–Schwäbische Fastnachtsverband 44 Jahre alt. Ein Doppeljubiläum also. Und deshalb wird am 27. und 28. Januar das Freundschaftstreffen des BDK (Bund Deutscher Karneval) und der 8. Narrensprung des BSF (Bayerisch–Schwäbische Fastnachtsvereine) in Bopfingen und Schloßberg stattfinden.

Die Burgnarren erwarten etwa 5000 Hästräger. Dabei sein werden sowohl Vereine, Gruppen und Zünfte aus dem süddeutschen Raum als auch aus dem Ausland wie der Schweiz, Österreich, Holland oder Slowenien, sagt Burgnarren–Präsident Andy Kauffmann auf Nachfrage der „Ipf–und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“.

Und das ist geplant: Am Samstag, 27. Januar, um 15 Uhr eröffnet das Narrenbaumstellen am Marktplatz das große Festwochenende. In einem Dämmerumzug geht´s anschließend zum Messplatz, wo ein Festzelt und ein Narrendorf aufgebaut werden. Am Abend findet ein Brauchtumsabend mit zahlreichen Auftritten von Masken–, Musik–, Guggen– und Fanfarenzügen statt.

Der Sonntag beginnt mit einem Narrengottesdienst, bevor um 13.11 Uhr der große Narrensprung beginnt. Aufstellung ist am Messplatz. Von dort aus bewegen sich die einzelnen Gruppen dann durch die Bopfinger Innenstadt und wieder zurück zum Messplatz, wo anschließend im Festzelt und im Narrendorf gefeiert wird.

Gerade läuft noch die Anmeldephase der einzelnen Vereine zum Treffen. Kauffmann rechnet damit, dass es hier im Herbst, nach den Sommerferien, in die „heiße Phase“ geht.

Eine Festsaison in dieser Größenordnung haben die Burgnarren noch nie organisiert. Entsprechend groß sei der Aufwand der Vorbereitungen, die bereits seit eineinhalb Jahren liefen, sagt Kauffmann. So gäbe es in Bopfingen beispielsweise keine Halle, die groß genug ist. Man habe also das Festzelt der Familie Senz organisiert. Hier müsse man im Winter aber für eine ausreichende Beheizung sorgen. Dazu kämen Dinge wie ein Sicherheitskonzept, Absprachen mit Sicherheitsdienst, Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienst, Ordnungsamt. Zudem müsse man die Unterbringung der teilnehmenden Vereine in Hotels oder Turnhallen organisieren oder planen, wo die Besucher parken könnten.

Am Vorabend des großen Narrenwochenendes findet zudem eine Mallorca–Party statt. Auf der „Malle–Helau–Party“, am Freitag, 27. Januar, treten fünf Mallorca–Künstlerinnen und Künstler auf, die ordentlich Stimmung machen sollen. Mit dabei sind neben Stefan Stürmer und DJ Robin, der vor allem durch seinen Hit „Leyla“ bekannt geworden ist, die Sängerinnen Isi Glück und Ina Colada. Zudem haben die Burgnarren DJ Aaron, der Haupt–DJ aus dem Bierkönig engagiert. Denn man wollte einen DJ haben, der zwischen den einzelnen Acts die Stimmung weitertragen kann „Und wer eignet sich hier besser, als der Resident–DJ aus dem Bierkönig?“, sagt Kauffmann. Zudem könne DJ Aaron, weil er aus dem Rheinland stamme, „neben Malle auch Fasching“.

Neben dem Narrentreffen müssen die Bopfinger Faschingsfreunde natürlich auch nicht auf das traditionelle Programm verzichten: Rathaussturm, Hexengericht, Burgnarrenball & Co. finden ebenfalls statt.

Ticketvorverkauf www.burgnarren-ev.de