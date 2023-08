Seit 48 Jahren hinterm Tresen: „Chefin“ hält Gasthaus und Familie zusammen

Dunkles Holz an den Wänden, rote Kacheln im Tresenbereich, der Dartautomat in der Ecke und ein weit über die Grenzen Bopfingens hinaus berühmter Kartoffelsalat — das von außen eher unscheinbare Gasthaus und Metzgerei „Zum Schloss“ zeigt, dass es die inneren Werte sind, die zählen. Und davon gibt es in der rund 133 Jahre alten Wirtschaft mehr als genug. Für die einen mag die Einrichtung aus der Zeit gefallen sein, für die anderen bildet gerade dieses altmodisch–behagliche Ambiente einen Anker der Beständigkeit in einer immer schneller werdenden Welt.

Ich habe immer gesagt, ich verkaufe hier alles und gehe nach Hawaii. Karin Mayer, die „Chefin“

Dreh– und Angelpunkt aller Geschehnisse im „Schloss“ ist Karin Mayer, die „Chefin“. Vor 48 Jahren hat sie die Gaststätte von ihren Eltern übernommen, steht am Tresen, managt die Küche und freut sich, wenn jeden Tag um 17 Uhr ein mittlerweile 94–jähriger Stammgast die Wirtsstube betritt. Dabei könnte Karin Mayer mit ihren 79 Jahren selbst längst im Ruhestand sein. Angekündigt hat sie das ja schon häufig. „Ich habe immer gesagt, ich verkaufe hier alles und gehe nach Hawaii“, erzählt sie. Doch Karin Mayer ist geblieben — jedes Mal.

Eröffnet wurde das Gasthaus bereits 1890 von Karin Mayers Großeltern mütterlicherseits. Ab 1898 bezog man das Bier von der Brauerei zur Bretzge aus dem nahegelegenen Kirchheim. Neben dem Gasthaus betrieb der Großvater zudem noch eine Sprudelfabrik. 1946 ergänzte Karins Vater, Hans Zimmermann, die Wirtschaft um eine Metzgerei. Zimmermann stammte aus Trochtelfingen, sein Vater war weit und breit als „Federmetzger“ bekannt, einen Namen, den der Sohn weitergetragen hat.

Das Gasthaus „Zum Schloss“ in Schloßberg besitzt eine 133-jährige Geschichte. (Foto: Masuch )

1974 starb Hans Zimmermann. Rund 30 Jahre lang mietete sich der Oberdorfer Metzger Mayer in den Metzgereibetrieb ein. Zwei Jahre lang wurde zudem das Gasthaus umgebaut, bis 1976 große Neueröffnung gefeiert werden konnte. Nun war es an Karin Mayer, den Traditionsbetrieb gemeinsam mit Ehemann Andreas weiterzuführen. Der Rest ist Schloßberger Geschichte.

Unzählige Kommunionen, Geburtstage, Hochzeiten und Familienfeiern sind hier begangen worden. Den Saal im oberen Stockwerk gibt es noch, obwohl er nicht mehr genutzt wird. 2014 musste zudem die längst stillgelegte Metzgerei weichen. Andreas Mayer war zu dieser Zeit nicht mehr so gut zu Fuß. Deshalb baute Sohn Hans–Peter Mayer den Eltern hier eine altersgerechte Wohnung. Andreas Mayer, übrigens selbst Metzgermeister, verstarb am 2. Juni 2015.

Doch wenn der Stammtisch kommt, dann kann ich immer schnell noch etwas machen. Karin Mayer

Für die „Chefin“, damals bereits über 70, hätte dieser Schicksalsschlag Anlass sein können, den Gasthausbetrieb endgültig zu schließen. Doch so ganz ohne kann Karin Mayer eben nicht. Zwar gibt es ohne Vorbestellung keine warme Küche mehr. „Doch wenn der Stammtisch kommt, dann kann ich immer schnell noch etwas machen“, sagt sie. Vesper gibt es aber immer, und ohne den berühmten Wurstsalat und den noch berühmteren Kartoffelsalat wäre Karin Mayers Gasthaus ja irgendwie nicht dasselbe. Ganz zu schweigen vom Schweinsbraten — auch der ist, wen wundert’s, berühmt.

Die Gaststube ist täglich von 10 bis 13 Uhr und dann wieder ab 17 Uhr geöffnet. Mittwochs ist Ruhetag. Unter der Woche steht Karin Mayer noch jeden Tag selbst hinterm Tresen, bei Veranstaltungen und am Wochenende wird sie tatkräftig durch ihre große Familie unterstützt. Die Wirtschaft schmeißt Hans–Peter Mayer dann häufig gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, seiner Schwester und seinem Bruder, dem Ex–Fußballprofi Andreas „Bobo“ Mayer. Die älteste Schwester ist übrigens die einzige, die Karin Mayer dann in der Küche zur Hand gehen darf. „Die Küche ist sonst ausschließlich mein Reich“, betont die „Chefin“.

Hans-Peter Mayer hilft seiner Mutter meist am Wochenende und steht dann gerne hinterm Tresen. (Foto: Masuch )

Nach Zapfenstreich hat es Karin Mayer eigentlich nicht weit bis in ihre Wohnung, doch gerne bleibt sie auch nach Feierabend in der Wirtschaft. „Das ist hier halt mein Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man nicht mehr schafft“, sagt sie. „In zehn Jahren hockt sie wahrscheinlich immer noch hier. Meine Mutter ist fit wie ein Turnschuh“, ergänzt Hans–Peter Mayer. Und die 50 Jahre möchte die Wirtin ja ohnehin voll machen.

In normalen Wochen wird das Geschehen in der Wirtschaft meist durch Stammgäste und Stammtische bestimmt. Manche Gäste würde sie bereits als Kinder kennen. Die kämen nun rein und hätten selbst welche, erzählt die „Chefin“. Ein Gast hat es übrigens auf Karin Mayers berühmtes und vor allem geheimes Rezept für Kartoffelsalat abgesehen. „Der versucht schon seit Jahren, den nachzumachen, hat viel bei Google gesucht, es bisher aber nicht geschafft“, freut sie sich. Sie selbst hat übrigens noch nie nach einem Kochbuch gekocht, geschweige denn nach einem Internetrezept.

Vor 30 Jahren haben sie mal einen Gast im Sarg hereingetragen und hingestellt. Der ist dann einfach herausgehüpft. Karin Mayer

Und apropos Kartoffelsalat: An Fasching bereitet Karin Mayer rund vier Zentner davon zu, denn von Gumpendonnerstag bis Faschingsdienstag „steppt der Bär“ in ihrem Gasthof. Auch Bürgermeister Gunter Bühler und seine Verwaltung kehren dann gerne in Schloßberg ein. „Während der gesamten Faschingstage holen die Leute dann ihr Essen bei mir. Das ist seit 48 Jahren so“, erzählt die Wirtin. Früher hat sie auch selbst Faschingsbälle veranstaltet, mit Preisen für die besten Kostümierungen. „Vor 30 Jahren haben sie mal einen Gast im Sarg hereingetragen und hingestellt. Der ist dann einfach herausgehüpft“, erinnert sie sich.

Herausgehüpft sind früher übrigens auch die Fußballer. Die Gaststube sei damals auch das Vereinsheim des Fußballvereins gewesen. Als die Polizei zur Sperrstunde gekommen sei, seien die Sportler alle zum Fenster raus, weiß Karin Mayer.

60 Jahre lang, 2011 zum letzten Mal, war die Familie auf der Ipfmesse mit einem eigenen Stand vertreten. Erst Karin Mayers Eltern, dann sie selbst. Es gab „Spezialitäten vom Federmetzger“, Pökelfleisch und Leberkäs. „Selbst von Karlsruhe sind Leute raufgefahren, um zu uns zu kommen.“ Während der Corona–Pandemie wurde die „Chefin“ von Stammgästen gebeten, noch einmal Fleisch wie zu Ipfmesszeiten zuzubereiten. Gefragt, getan. „Am Anfang war das nur für Stammgäste gedacht, doch 2022 hatten wir mehr als 100 Leute hier. Da waren wir mehr als ausverkauft. Und eigentlich passen auch nur 60 Leute in die Wirtschaft“, berichtet Karin Mayer. Das Ipfmessfest im „Schloss“ soll nun regelmäßig einmal pro Jahr stattfinden.

Halten stets zusammen: Karin Mayer mit ihrem verstorbenen Ehemann Andreas und den Kindern Andrea Mayer, Tanja Mayer-Pfeile, Andreas Mayer und Hans-Peter Mayer (von links). (Foto: Mayer )

Regelmäßig kocht die Wirtin aber nur noch für ihre Familie, und zwar jeden Sonntagmittag. „Wehe, jemand kommt am Sonntag nicht zum Essen, dann hat man drei Tage lang Streit mit ihr“, weiß Hans–Peter Mayer. „Deshalb heißt es: Antreten um Punkt 13 Uhr.“ Denn das gemeinsame Essen ist Karin Mayer wichtig, denn als „Chefin“ hält sie nicht nur die Wirtschaft zusammen, sondern auch die Familie.