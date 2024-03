139-mal war die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen im vergangenen Jahr im Einsatz. Das hat Abteilungskommandant Andreas Mailänder bei der Hauptversammlung bekanntgegeben.

Immer mehr Frauen sind bei der Feuerwehr

In der vollbesetzten Schloßberger Stauferhalle lauschten die Feuerwehrkameraden gebannt den Äußerungen von Feuerwehrkommandant Andreas Mailänder in seinem Bericht. „Derzeit haben wir 220 Aktive, darunter sind 24 Frauen in sieben Abteilungen. Erfreulich ist, dass die Zahl der Frauen immer größer wird.“ In der Jugendfeuerwehr gibt es 69 Mitglieder in fünf Gruppen. 19 davon sind Mädchen. Wie Andreas Mailänder weiter ausführte, sei der Fuhrpark soweit in gutem Zustand, allerdings wird er langsam älter. Aktuell laufe die Neubeschaffung eines Rettungswagen, der noch in diesem Jahr kommen solle. Eigentlich ein Grund zur Freude, doch in diesem Zusammenhang hatte der Feuerwehrkommandant weniger gute Nachrichten zu verkünden. „Bedauerlicherweise sind nicht nur die Lieferzeiten von bis zu 28 Monaten ein Problem, sondern auch die stetig ansteigenden Preise. Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter hat vor sechs Jahren 720.000 Euro gekostet. Heutzutage kostet das exakt selbe Modell bis zu 1,2 Millionen Euro. Das sind Mehrkosten von bis zu rund 40 Prozent“, so Andreas Mailänder. Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler betonte in seinem Grußwort in diesem Zusammenhang, dass die explodierenden Preise die Stadt Bopfingen vor große Herausforderungen stellen werde, „wenn wir das Ziel halten wollen, dass alle sieben Abteilungen erhalten bleiben“, so Gunter Bühler. Der Bürgermeister betonte, dass man jeden der 220 Aktiven benötige. „Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man in Bopfingen 220 Aktive hat. Man kann sagen, dass es eine wirklich starke Truppe ist.“ Wie der Feuerwehrkommandant in seinem Bericht weiter erklärte, bekommt die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen, ebenso in diesem Jahr, zehn neue Atemschutzgeräte. Dabei wird es einen Umstieg auf Überdruckgeräte geben.

Kurz vor Weihnachten war die Gesamtwehr besonders gefordert

Im vergangenen Jahr wurde die Gesamtwehr Bopfingen zu 139 Einsätzen gerufen: 64 davon waren technische Hilfen, 37 Brandalarmierungen, 28 Brandmeldeanlagen, vier blinde Alarme und sechs sonstige Einsätze. Fast die Hälfte aller Einsätze ereigneten am Freitag und Samstag. „Idealerweise hatten wir sonntags meistens Ruhe und konnten diesen Tag genießen“, so Andreas Mailänder. Auf einen Einsatz ging der Feuerwehrkommandant besonders ein. Dieser ereignete sich kurz vor Weihnachten in Härtsfeldhausen. Die Feuerwehr Bopfingen wurde mit den Abteilungen Bopfingen, Trochtelfingen, Oberdorf, Kerkingen und Baldern um kurz vor 17 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehr am Einsatzort ,,Jägerhaus‘‘ eintraf, stand die Scheune bereits in Vollbrand. der Scheune befanden sich mehrere Hunde und Pferde, diese wurden vorab durch die Anwohner vor den Flammen befreit. Die Löscharbeiten gestalteten sich etwas schwieriger, da die in Vollbrand geratene Scheune direkt an das Wohnhaus angrenzte. Die beiden Drehleitern aus Bopfingen und Nördlingen unterstützten aus der Höhe. Durch gemeinschaftliches Vorgehen, verhinderten die Einsatzkräfte ein Übergreifen auf das Wohnhaus. Das Wohnhaus wurde gerettet und konnte noch in der Brandnacht freigegeben werden. Das DRK war mit sechs Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Im Einsatz waren insgesamt 135 Einsatzkräfte mit 19 Fahrzeugen. Nach rund sieben Stunden war der Einsatz schließlich beendet.

Mischgruppe absolviert Leistungsabzeichen in Gold

Stolz war Andreas Mailänder in seinem Rückblick auf die Mischgruppe von den Feuerwehren aus Kirchheim und Bopfingen. Diese haben in Wasseralfingen das Leistungsabzeichen in Gold, unter der Leitung von Alexander Pass, erfolgreich absolviert. Im Anschluss folgten weitere Berichte der einzelnen Abteilungen. Matthias Herdeg (Abteilungskommandant Kerkingen) bescheinigte eine einwandfrei geführte Kasse. Die Entlastung, die schließlich einstimmig erfolgen sollte, führte Bürgermeister Gunter Bühler durch. Grußworte gab es von Walter Meyer (Chef des Polizeipostens Bopfingen), Klaus Kurz (Ehrenkommandant) und Andreas Kauffmann (Präsident der Burgnarren Schloßberg-Flochberg). Zahlreiche Ehrungen rundeten die Hauptversammlung ab.

Ehrungen

Ehrenzeichen BW in Bronze für 15 Jahre Dienst: Christoph Häußler, Christoph Kaufmann, Salvatore Pronesti.

Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Dienst: Markus Böhm, Georg-Otto Fuchs, Thomas Geiger.

Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Dienst: Jürgen Mayer, Friedrich Rauter, Stefan Schmid, Georg Unsöld

Beförderung zum Löschmeister: Stephan Mailänder und Thomas Geiger (Abteilung Bopfingen)

Beförderung zum Brandmeister: Stephan Uhl (Abteilung Kerkingen).