Deutscher Meister in Bopfingen am Start

An diesem Samstag richten die Dartfreunde Bopfingen, mit Unterstützung der Spedition Brucker zum ersten Mal den „BRUCKER-Steeldart-Cup“ aus. Das Turnier findet in der Stauferhalle in Bopfingen-Schloßberg statt. Einlass ist um 12.30 Uhr, offizieller Beginn um 14 Uhr.

Ein stark besetztes Teilnehmerfeld

128 Teilnehmer werden mitmachen, gespielt wird auf insgesamt 14 Boards. „Das Teilnehmerfeld wird weitläufig sein. Es sind Spieler dabei vom Chiemsee, Erlangen, Nürnberg, Stuttgart und dem Bodensee-Raum“, berichtet Mitorganisator Matthias Glorian von den Dartfreunden Bopfingen. Dabei werden Spieler an den Start gehen, die unter anderem die Development Tour (Nachwuchsserie der Professional Darts Cooperation) oder Bundesliga spielen. „Franz Rötzsch vom Karlsruher SC ist amtierender Deutscher Steeldarts-Meister. Er wird am Samstag ebenfalls mitspielen“, so Matthias Glorian. In der Vorrunde gibt es insgesamt 32 Gruppen mit je vier Spielern. Die ersten beiden einer Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Runde. In der Vorrunde wird „best of five“ gespielt, das bedeutet, dass für den Sieg drei Legs benötigt werden. Bis zum Viertelfinale ändert sich am Modus nichts.

Der Sieger bekommt 512 Euro Preisgeld und zwei Pokale

Im Halbfinale und Spiel um Platz drei wird „best of seven“ gespielt, dann müssen wieder Legs gewonnen werden. Im Finale fünf. Der Turniersieger bekommt insgesamt 512 Euro, einen Wanderpokal und einen Siegerpokal. Der unterlegene Finalist darf sich noch über 384 Euro und einen Pokal freuen. Der Sieger im Spiel um Platz drei erhält 256 Euro und einen Pokal. Der Viertplatzierte bekommt noch 128 Euro. Zuschauer haben am Samstag freien Eintritt. „Dass das Turnier direkt beim ersten Mal so große Kreise zieht, ist natürlich schon klasse. Da sich gute Spieler aus der Region angemeldet haben, hat sich das Ganze relativ stark verbreitet“, freut sich Matthias Glorian. Aufgrund der sehr positiven Resonanz, wollen die Dartfreunde nun jährlich ein Steeldart-Turnier ausrichten.