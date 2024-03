Es sei keine Liebesheirat, aber zu zweit sei man immer besser dran als allein. Mit diesen Worten umschrieb Pfarrerin Carolin Braun den langen Prozess, nachdem bekannt wurde, dass die Pfarrstelle in Oberdorf spätestens zum 1. Januar nicht mehr besetzt wird und an Bopfingen fällt. Damit standen die beiden Kirchengemeinden Bopfingen und Oberdorf vor der Entscheidung alles zu doppeln oder das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, nach vorne zu schauen und zu fusionieren und die neue Kirchengemeinde „Unterm Ipf“ zu gründen.

"Nimm zwei" in der Predigt

Die Idee für ihr Predigt-Thema „Nimm zwei“ habe sie einem der unzähligen Workshops und Arbeitstreffen „geklaut“, in denen beide Kirchengemeinden die optimale Lösung gesucht und augenscheinlich gefunden haben. Wie die Bonbons von „Nimm zwei“ gehöre man zusammen. Man sei sich zwar ähnlich, aber nicht ganz gleich. Daher legte man im gesamten Entscheidungsfindungsprozess großen Wert darauf die Vielfalt und die Eigenständigkeit beider Kirchengemeinden zu bewahren. Und mit der Katharinenkirche in der Mitte gäbe es auch eine Art Mediator. Zum Glück habe es in beiden Kirchengemeinden genügend denkende Köpfe, helfende Hände und liebende Herzen gegeben, fasste sie den Fusionsprozess zusammen.

Festakt im Gemeindehaus

Im Anschluss an den Festgottesdienst, der von den Posaunenchören Bopfingen und Oberdorf, dem Bezirkschor Omnibus und Organistin Désirée Felix musikalisch umrahmt wurde, lud Pfarrer Steffen Schmid die Anwesenden zum Festakt im benachbarten Gemeindehaus ein.

Nachdem die beiden Kirchengemeinderatsvorsitzenden Oliver Hornung und Joachim Neumaier gemeinsam die „Fusionstorte“ anschnitten, folgten die Grußworte der geladenen Redner, die allesamt den Mut, Zuversicht und die Weitsicht lobten. Darüber hinaus wünschte der Vorsitzende der Bezirkssynode Heinz Schmidt den über 300 Mitgliedern, dass sie die neue Kirchengemeinde mit Leben füllen.

Kiem: Stark durch Zusammenhalt

Mit „Wir sind stark, wenn wir zusammenhalten“ warb die Vorsitzende der Seelsorgeeinheit Ipf, Monika Kiem, für die bereits gute ökumenische Kooperation. Oberdorfs Ortsvorsteher Martin Stempfle lobte die Beteiligten für die Zeit, die sie sich für die Fusion genommen haben. Nur so konnte eine optimale Lösung gefunden werden.

Ohne die weltliche Gemeinde Bopfingen, würde es keine evangelischen Kirchengemeinden in Bopfingen geben, spannte, Bopfingens Bürgermeister den geschichtlichen Bogen. So hätten die Bopfinger Räte das Recht genutzt, ihre Konfession frei zu wählen. Dadurch hätten, ähnlich wie heute, beide Kirchengemeinden profitiert.

Während Oliver Hornung als Moderator fungierte, beendete sein Oberdorfer Kollege Joachim Neumaier den Reigen der Grußworte. Wenn einem etwas Liebgewonnenes weggenommen wird, sei man zuerst von Trauer erfüllt. Aber man sei schnell überein gekommen, gemeinsam zu gestalten. Daher blicke er optimistisch nach vorne.

Weil sie so einen großen Garten haben, wurden die Kinder des Oberdorfer Kindergartens, die ihre Glückwünsche und Wünsche formulierten, von den Bopfingern zu einem gemeinsamen Kennenlerntag eingeladen.