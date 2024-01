Weihnachten und Silvester sind vorüber, was bedeutet: Der Fasching steht vor der Tür. Die „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ möchten die kommenden Wochen vor der heißen Phase im Februar dafür nutzen, die Narrenzünfte und -vereine im Verbreitungsgebiet in Kurzinterviews von ihrer persönlichen Seite vorzustellen.

Empfohlene Artikel Hoheit Schönste Narrenprinzessin Ostwürttembergs kommt aus Tannhausen q Tannhausen

Den Auftakt dieser Miniserie macht die RuabaHafaZunft, oder kurz: RuHaZu aus Kerkingen, die bereits in den kommenden Tagen mit zwei Veranstaltungen in die recht kurze Faschingssaison starten wird.

Über Traditionen, die Geschichte der Zunft und wo die Kerkinger Narren am liebsten zu Gast sind, hat unsere Redakteurin Larissa Hamann mit Präsident Bernhard Müller gesprochen.

Welche Geschichte steckt hinter dem Aussehen eurer Kostüme (Häs)?

Unsere Maske mit Häs wurde nach der Saison 2008 entworfen. In Kerkingen ist es Tradition, dass man im Oktober nicht mit einem geschnitzten Kürbis von Haus zu Haus zieht, sondern mit einem Ruabagoischt. Dieser wird aus einer Futterrübe geschnitzt, hat also nichts mit Halloween zu tun.

Federführend hat uns damals Markus Thor, der Maskenschnitzer aus Killingen, unterstützt. So wurde unser Häs an den Kerkinger Spitznamen Ruabahäfa und an das „Ruabagoischdern“ angelehnt. Auch der Name unserer Maskengruppe: „Ruabagoischdr“ und letztendlich auch der Zunftname wurde aus diesem Brauch abgeleitet, so heißt unsere Zunft heute, RuabaHafaZunft Kerkingen.

Worauf freut ihr euch in der Faschingssaison 2024 am meisten?

Ein großes Highlight wird dieses Jahr unsere Maskentaufe am 6. Januar sein. In Zusammenarbeit mit der Ostalb-PA haben wir uns ein völlig neues Bühnenkonzept, mit Lichtershow überlegt. Ab 20 Uhr werden 190 Akteure der „RuHaZu“ ihr Darbietungen vorführen. Höhepunkt ist jedes Jahr die Maskentaufe zur Geisterstunde um 0 Uhr.

Bei welchem Verein im Ostalbkreis seid ihr am liebsten zu Gast und warum?

Im Prinzip sind wir bei jedem Verein gerne Gast, wir gehen zu anderen, andere kommen wieder zu uns. Der ganze Fasching ist ein Geben und Nehmen.

In der Saison 2024 gibt es jedoch zwei besondere Veranstaltungen, einmal das BDK Freundschaftstreffen in Bopfingen, ausgetragen von den Burgnarren Schloßberg Flochberg, und zum anderen die Heimattage Baden-Württemberg in Neresheim, ausgetragen von der Narrenzunft Neresheim. Bei beiden Vereinen sind wir gerne zu Gast und wirken mit unseren Aktiven an deren Programm mit.

Was war euer lustigstes Umzugserlebnis?

Ohje, da könnte man unzählige Geschichten erzählen, jeder Umzug hat etwas für sich und in jedem Umzug passieren lustige Dinge die man erzählen könnte.

Welchen Ruf müssen Umzugszuschauer parat haben, wenn ihr vorbeilauft?

Ruabagoischdr - RuHaZu

Welche Tradition darf in eurer Gemeinde an Fasnacht auf keinen Fall fehlen?

Bei uns ist es das Maskenabstauben und die Maskentaufe. Da werden mit traditionellem Brauch die alten Ruabagoischdr geweckt und die neuen in den Bann der Ruabagoischdr, Hästräger aufgenommen. Die Maskentaufe ist jedes Jahr der Start in die neue Kampagne.

Welchen Umzug im Kreis darf man auf keinen Fall verpassen und warum?

Wir haben hier in der Region viele wunderbare Umzüge, jeder hat etwas für sich. Es wäre jetzt falsch, einen einzigen zu erwähnen. Nur durch das ehrenamtliche Engagement der einzelnen Vereine sind diese Umzüge so geworden wie sie heute sind. Zusammen haben wir die Ostalb zu einer Faschingshochburg werden lassen.

Wie alt ist jeweils euer jüngstes und euer ältestes Mitglied?

Unsere jüngsten Mitglieder sind Jonas Bühlmeyer und Aline Mailänder, beide vier Monate. Das älteste Mitglied ist Michael Grimm mit 81 Jahren.

Die Termine der RuHaZu in diesem Jahr

Die RuHaZu startet am 6. Januar um 20 Uhr in die Faschingssaison mit Maskenstauben und Maskentaufe im beheizten Festzelt. Am 14. Januar geht es um 10 Uhr weiter mit der Narrenmesse mit anschließendem Narrenbaumstellen und am 10. Februar lädt die Zunft zum RuHaZu Faschingsumzug ein.