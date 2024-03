In der Kreisliga A II ist die Partie zwischen dem SV Kerkingen und Spitzenreiter TSV Hüttlingen nach 70 Minuten abgebrochen worden.

Alles sah nach einem souveränen Auswärtserfolg für den TSV Hüttlingen aus. Die Hüttlinger führten nach Toren von Florian Winter (20.) und zweimal Manuel Freimuth (30./58.) zwischenzeitlich mit 3:0. Marian Krisch ließ in der 62. Minute noch etwas Hoffnung für die Hausherren aufkommen. Was zu diesem Zeitpunkt aber niemand wusste: Die Partie sollte nur noch acht Minuten dauern. „Aus dem Nichts hatte der Schiedsrichter die Partie nach 70 Minuten abgebrochen. Sowohl wir, als auch der TSV Hüttlingen waren sehr perplex“, berichtet Kerkingens Abteilungsleiter Andreas Wohlfrom. Wie Andreas Wohlfrom ergänzt, sei der Schiedsrichter permanent beleidigt worden. Deshalb habe er das Spiel nach 70 Minuten abgebrochen. „Das war aber definitiv nicht der Fall. Es gab keine Ausdrücke und Beleidigungen. Es war eigentlich ein ruhiges Spiel. In der Kabine haben die Hüttlinger versucht, den Schiedsrichter umzustimmen und weiterzuspielen", so Andreas Wohlfrom.

Hüttlinger Bank hat nichts mitbekommen

Wie Hüttlingens Trainer Jürgen Roder berichtet, wurde die Partie bereits in der 50. Minute kurz unterbrochen, weil er von den Kerkinger Zuschauern beleidigt worden sei. „Da wir auf der anderen Seite waren, haben wir davon nicht viel mitbekommen. Nach 70 Minuten hatte er die Partie erneut unterbrochen und schließlich wurde das Spiel ganz abgebrochen. In der Kabine konnten wir ihn dann nicht mehr davon überzeugen, die Partie noch fortzusetzen“, berichtet Jürgen Roder.

Jürgen Roder kann den Schiedsrichter verstehen

Wie Jürgen Roder ergänzt, habe ein Hüttlinger Spieler im Laufe des Spiels mitbekommen, dass der Schiedsrichter von den Zuschauern beleidigt wurde. Jürgen Roder, der selbst Schiedsrichter ist, kann beide Seiten verstehen: „Als Schiedsrichter muss man sich viel gefallen lassen, mir persönlich macht das nichts aus. Aber irgendwann müssen wir dann auch sagen: Wir sind kein Freiwild. Vielleicht hat er sich dann auch gedacht: Jetzt setze ich mal ein Zeichen, denn ich lasse das nicht mit mir machen. Ich kann ihn schon auch verstehen.“ Wie das Spiel nun gewertet wird, ist noch unklar. „Für uns ist das schon ärgerlich. Wir hatten das Spiel im Griff“, so Jürgen Roder abschließend.