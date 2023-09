Kerkinger wollen beim Ladenburger-Kraftwerk mitreden

Bei einer gut besuchten Sondersitzung forderte Kerkingens Ortsvorsteherin Bettina Maria Weber und ihr Ortschaftsrat von der Firma Ladenburger einen offenen Dialog und dass sie in die Planungen mit eingebunden werden.

Da das Kraftwerk auf dem Gelände eines alten Bebauungsplanes gebaut werden soll und die geplante Leistung mit 49,9 Gigawatt unter dem Grenzwert von 50 Megawatt Leistung liegt, ist rechtlich nur ein vereinfachtes Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung notwendig. Da das Kraftwerk nicht nur aufgrund seiner enormen Höhe von 33,50 Meter, sondern auch wegen den zu erwartenden Emissionen und dem Lärm die Lebensqualität und wegen der großen neu versiegelten Fläche auch die Abwasserproblematik in Kerkingen beeinflusst, wünscht man sich dennoch eine Einbindung in den Planungsprozess. So lautete der einstimmig Beschluss des Ortschaftsrates nach einer intensiv geführten Diskussion, in der Geschäftsführer Steffen Häußlein den Fragen der Ortschaftsräte wie auch der Kerkinger Rede und Antwort stand.

Im Laufe des Abends und aufgrund der konkreten Fragen, betonte Steffen Häußlein mehrfach, dass man viele detaillierte Werte erst nach der Feinplanung habe und man seitens der Firma Ladenburger auch dann noch gesprächsbereit sei, doch fehlten den Kerkingern zum Teil der Glaube daran. Ein Grund ist, dass im ursprünglichen Bebauungsplan Mooswiesen eine Grünfläche und die Pflanzung von 150 Bäumen eingezeichnet, doch seien maximal 10 gepflanzt worden sind. Und genau auf der damaligen geplanten Grünfläche würde jetzt das neue Kraftwerk entstehen. Zudem läge das Kraftwerk zum Teil in einem eigentlich nicht bebaubaren Bereich. Da die geplante Grünfläche bis jetzt noch nicht begrünt wurde und auch später nicht mehr begrünt werden kann, forderte Bettina Maria Weber eine Überarbeitung des Grünordnungsplanes. Darauf aufbauend hinterfragte der Bürger Georg Fuchs, wieso in all den Jahren die Einhaltung des alten Grünordnungsplanes mit der Pflanzung von 150 Bäumen von keiner Behörde des Landratsamts überprüft wurde, während der Nachweis bei einem Privatmann sofort eingefordert werden würde.

Auf die Frage eines Bürgers, ob in dem geplanten Kraftwerk nur Rinde verbrannt werden solle und keine verleimten Hölzer, antwortete Steffen Häußlein mit „Ja“. Auf die Nachfrage, was passiere, wenn die Rinde nicht genüge, hatte er ad hoc keine Antwort parat.

Mit „keiner will´s lauter haben, weil´s schon laut genug ist“ leitete Bettina Maria Weber auf die Besonderheiten und auffallenden Veränderungen der vorgelegten Lärmgutachten über. Zwar lägen die Werte immer noch innerhalb der erlaubten Grenzwerte, doch hätten sich die Werte des aktuellen Schallgutachtens an vielen Referenzpunkten bis zu 10 Dezibel erhöht, was grob einer Verdopplung der Lautstärke entspräche.

Angst machte ihr und den anwesenden Bürgern auch die neu versiegelte Fläche und wohin das Regenwasser abgeleitet werden soll. Auch wegen vieler Fehlanschlüsse habe man in Kerkingen schon seit Jahren Probleme mit der Entwässerung, was vor allem am Starkregenereignis am 12. August dieses Jahres wieder deutlich zum Tragen kam. Da auch die Firma Ladenburger mit Fehlanschlüssen zu kämpfen hat, befürchten die Kerkinger, dass die neu versiegelten Flächen die Abwasserproblematik dramatisch verstärken wird. Auch hier erwarte man eine Einbeziehung in die Planungen und Antworten.

Ein letzter Punkt waren neben der Höhe des Kraftwerkes auch die zu erwartenden Höhen der Pellet-Silos. Da diese mit Aufbau rund 35 Meter Höhe erreichen und zudem noch auf einem aufgeschütteten Gelände stehen würden, würden sie in Verbindung mit dem Kraftwerk auch die Landschaft maßgeblich mitbeeinflussen und prägen. Daran könnten auch die geplanten Holzverkleidungen, gedämpfte Farben und Photovoltaikplatten nichts ändern.

Um sich dies besser vorstellen zu können, ergänzte man den Beschluss um eine zusätzliche 3-D-Animation aus Sicht eines Fußgängers.

Die Forderungen nochmals zusammengefasst:

Beauftragung eines unabhängigen neutralen Ingenieurbüros zur Prüfung der Schallgutachten.

Gültiger Entwässerungsplan mit genügend Pufferspeiche rund Rückhaltebecken sowie Informationen zur erforderlichen Frischwasser- und voraussichtlichen Abwassermenge.