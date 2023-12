Auch in diesem Jahr hat wieder der Kameradschaftsabend des Sportverein Kerkingen im Gemeindehaus stattgefunden. Bereits am Vormittag waren die Kinder zu Spiel, Spaß, Musik, Speis und Trank eingeladen worden.

Manfred Pawlita ist ebenfalls anwesend

Abends dann begrüßte der neue Vorstand des SV Kerkingen, Markus Jakob, alle Mitglieder, Sponsoren, Freunde und Gönner. Ein ganz besonderer Dank ging an die anwesenden Sportkreisvorsitzenden Manfred Pawlita vom WLSB und den Bezirksvorsitzenden für Verbandsehrungen, Jens-Peter Schuler. Für die musikalische Untermalung sorgten die „Nightflyers“.

„Katsche - Ein Leben für den SV Kerkingen“

Nach Verbands-, Vereins- und Spielerehrungen kam es zum Highlight des Abends. Denn dieser Kameradschaftsabend war nicht wie jeder andere, stand er doch unter dem Motto: „Ein Leben für den SVK!“ Nach über 35 Jahren ehrenamtlicher Arbeit als erster und zweiter Vorstand des SV Kerkingen verabschiedete sich Peter Kaiserauer, besser bekannt als „Katsche“, in den wohlverdienten Ruhestand. Im Jahr 1988 war der SV Kerkingen war auf der Suche nach einem zweiten Vorstand. Da kam es wie gerufen, dass „Katsche“, ein großes Interesse daran hatte, sich mehr in den Verein einzubringen und weiterhin „dabei zu bleiben“, sagte er doch stets: „Als Torwart war ich zu klein, als Spieler war ich zu langsam und samstags musste ich schaffen, Trainer funktionierte also auch nicht.“ „Katsche“ wurde bei der Generalversammlung als zweiter Vorstand gewählt.

Von Günther Wolfrom viel mitgenommen

Von nun an assistierte er Vorstand Günther Wohlfrom, von dem er viel lernen konnte. In den Folgejahren sorgten sie gemeinsam dafür, den Verein für mehrere Gruppen interessant zu machen. Unter anderem Damengymnastikgruppen, Jedermanngruppen und das Kinderturnen wurden eingeführt. Außerdem stellte der SVK mittlerweile alle Fußballjugenden. Auch das Rockwochende wurde ein fester Bestandteil des Vereins, lockte zu Hochzeiten über 2000 Leute nach Kerkingen. Im Jahr 2000 übernahm Peter Kaiserauer den Vorstand. Einer seiner ersten Amtshandlungen waren der Umbau und die Generalsanierung des Vereinsheims, außerdem wurde der Wanderparkplatz errichtet, zudem wurde der „Förderverein Sportverein Kerkingen“ gegründet.

Einer der besten und größten Fußballplätze der Region

Auch der Nebenplatz wurde komplett umgebaut und gehört mittlerweile zu einem der besten und größten Fußballplätze der Region. Regelmäßig werden hier Fußball-Relegationsspiele ausgetragen. Auch der sportliche Erfolg der Fußballer blieb nie aus, der Verein verzeichnete mehrere Reserve- und erste Mannschaftsmeisterschaften sowie Aufstiege. Seit 2016 ist die erste Mannschaft des SV Kerkingen fester Bestandteil der Kreisliga A. Sein persönliches Highlight war am 6. Oktober 2016: Zugunsten des Kinderdorfs Unterriffingen richtete der SV Kerkingen ein Testspiel gegen den VfR Aalen aus. Als eines der Kinder erfuhr, dass sie sich alle ein Getränk und ein paar Grillwürste aussuchen dürfen, sprang es „Katsche“ vor Freude in die Arme.

Coronakrise hat auch den SV Kerkingen nicht verschont

Es gab allerdings auch schwierige Zeiten, der Wegbruch alter Weggefährten aus dem Ausschuss und ganz besonders die Coronakrise, die vieles veränderte. Seine Frau war ihm in all den Jahren ein wichtiger Rückhalt, ansonsten wäre eine so lange Amtszeit als Vereinsoffizieller undenkbar gewesen. Nach nun über 35 Jahren ehrenamtlicher Arbeit hat er mehr als genug geschuftet und sein Motto: „Viel Herzblut, Schweiß und harte Arbeit“ wird im Verein weitergetragen. So übergab er den Verein im Frühjahr 2023 komplett schuldenfrei an seinen Nachfolger Markus Jakob, der ihn bereits seit 2015 als zweiter Vorstand begleitete.

„Katsche“ steht auch zukünftig mit Rat und Tat zur Seite

Selbstverständlich hat „Katsche“ immer noch ein offenes Ohr für den SVK. „Wir telefonieren häufiger miteinander als früher“, sagt Jakob lachend. Am Ende bekam „Katsche“ noch den Ehrenbrief für besondere Verdienste vom Sportkreis Ostalb, die Ehrennadel in Gold erhielt er bereits im Jahr 2012. Von seinem SV Kerkingen wurde er einstimmig zum Ehrenvorstand ernannt. Ein Zusammenschnitt mehrerer Videobotschaften von alten Weggefährten seiner 35-jährigen Amtszeit rundete den Abend ab. Unter tosendem Applaus und Standing Ovations wurde ein Mann, der einen großen Teil seines Lebens dem SVK widmete, gebührend verabschiedet.