Kerkingen geht seine Starkregen-Probleme an

Als es bei starken Regenfällen am 12. August in knapp 30 Minuten 35 Liter regnete, standen große Teile Kerkingens und viele Keller unter Wasser. Dieses Hochwasser-Problem will der Bopfinger Teilort nun angehen, damit sich der Tag Mitte August bestenfalls nicht mehr wiederholt.

Dass die Kanäle zur Pumpstation in Itzlingen und weiter nach Oberdorf mit einem Durchmesser von 20 Zentimeter sowie die Pumpstation in Itzlingen selbst für die mittlerweile anfallenden Abwassermengen zu klein dimensioniert sind, ist der Stadtverwaltung und den Kerkingern aus leidvoller Erfahrung allerdings schon länger bekannt. Auch, dass viele Fehlanschlüsse das Problem zusätzlich verstärken.

Stadtverwaltung arbeitet bereits seit geraumer Zeit an einer Lösung des Problems

Daher ist man seitens der Stadtverwaltung schon vor geraumer Zeit in erste Planungen eingestiegen, wie man das Problem dauerhaft lösen kann. Doch am 12. August sorgten zudem noch verschmutzte Fangkörbe dafür, dass das Wasser nicht wie geplant abfließen konnte, sondern sich in den Straßen und Kellern staute. Erst durch den Einsatz zahlreicher freiwilliger Helfer konnten die Probleme behoben werden und das Wasser wieder abfließen.

Kerkingens Ortsvorsteherin Bettina Maria Weber nutzte an diesem Tag die Gelegenheit, um mit dem Leiter des Bopfinger Tiefbauamtes Klaus Böhm die Kanaldecken in den am stärksten betroffenen Straßen zu heben, um so den Ursachen für den Rückstau auf den Grund zu gehen.

Das Ergebnis dieser kleinen Untersuchung war, dass das Regenwasser in den meisten Fällen wie geplant abgeflossen ist, sich jedoch das Abwasser im Kanalsystem zum Teil bis an den Anschlag aufstaute und sich daher seinen Weg in die benachbarten Keller suchte. „Die Summe aller Fehler führte damals dazu, dass in Kerkingen ,Land unter war“,

Die Summe aller Fehler führte damals dazu, dass in Kerkingen ,Land unter war“, kommentierte Ortsvorsteherin Bettina Maria Weber die dokumentierten und gezeigten Bilder und Videos.

Neben der bekannten Problematik mit der Dimensionierung der Itzlinger Pumpstation und deren zuführenden und nach Oberdorf ableitenden Kanäle machen der Stadtverwaltung und dem Ortschaftsrat vor allem der hohe Anteil des Fremdwassereinflusses durch Fehlanschlüsse Sorgen.

Fehlanschlüsse summieren Problem auf

Bei den Fehlanschlüssen wurde das Regenwasser fälschlich an das Abwassersystem angeschlossen, sodass die Abwasserkanalisation bei Starkregen sehr schnell an ihre Grenzen kommt. Allerdings wisse man oft gar nicht, woher das Fremdwasser ins Kanalsystem gelange, so Bettina Maria Weber.

Vorwürfe aus der Bevölkerung, dass die Firma Ladenburger zu viel Wasser einleite, widerlegte die Ortsvorsteherin energisch, da das Abwasser in diesem Bereich in Bewegung war. Bis die notwendige Überplanung und Neuverlegung des Kerkinger Kanalsystems umgesetzt werden kann, müssten die Kerkinger zusammenhalten und jeder das Bestmögliche tun, um die Fehlanschlüsse zu beseitigen, appellierte sie an die Solidarität ihrer Mitbürger.