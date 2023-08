Im Vorfeld der Diskussionen über das Bauprogramm 2024 stellte Kerkigens Ortsvorsteherin Bettina Maria Weber die aus dem Bauprogramm 2023 umgesetzten Maßnahmen vor. So wurde unter anderem mit viel Eigenleistung der Feuerwehr der Parkplatz vor dem Feuerwehrhaus wieder hergestellt und im Bereich der Zufahrt zum Baugebiet Hofstatt seien zahlreiche Bäume gepflanzt worden. Desweiteren wurde der Bachdurchlass zum Baugebiet und die Brücke am Spielplatz hergestellt. Auch die Schlafampel in der Ortsdurchfahrt beim „Gasthaus Rößle“ steht mittlerweile an ihrem vorgesehenen Platz.

Da die anderen Punkte des Bauprogrammes nicht umgesetzt wurden oder nicht über die Planungsphase hinauskamen, gleicht das Bauprogramm 2024 in großen Teilen dem von 2023.

Auch bei den einzelnen Priorisierungsstufen änderte sich nichts.

Priorität 1: Bereits seit 2022 auf der Liste ist der Bau von insgesamt drei Löschwasserbehältern für die Teilgemeinden Itzlingen und Edelmühle sowie die Sanierung des Kindergartens.

Löschwasserbehälter: Der vorhandene Druck in den Wasserleitungen liegt mit einer Durchlaufmenge von 135 bis 200 Litern pro Minute liegt weit unter dem für Löscharbeiten nötigen Sollwert von 400 Litern pro Minute. Durch den zu geringen Druck kommt es bei den Feuerwehrübungen regelmäßig zu Problemen, so hier weiter dringend Handlungsbedarf besteht.

Sanierung des Kindergartens: Bereits seit 2015 auf der Agenda sprachen sich Kirchen– und Ortschaftsrat 2017 für eine Sanierung des Gebäudes aus. Eine 2022 durchgeführte Bedarfsumfrage ergab, dass sich die Eltern flexiblere und längere Öffnungszeiten sowie einen Mittagstisch wünschen, so Bettina Weber.

Allerdings sind sich hier Stadtverwaltung und der Kirchengemeinderat uneins, ob ein Neubau oder eine Sanierung die ideale Lösung wäre.

Priorität 2: Das Verkehrskonzept für Kerkingen und die Erschließung der vier verbliebenen Bauplätze „Am Itzlinger Weiher“

Verkehrskonzept: Um zu verhindern, dass Raser die Verkehrsinsel am Ortseingang von Kerkingen von Oberdorf aus kommend, einfach links umfahren, sollen die Fahrbahnen hier durch Poller baulich getrennt werden.

Zudem soll in der Verlängerung beim „Gasthaus Linde“ eine wenn möglich beidseitige Blitzampel montiert werden.

Auch der „Smiley“ für die Ortsmitte steht ebenso weiter auf der Liste wie auch die „Berliner Kissen“ auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Kerkingen und Itzlingen..

Priorität 3: Ein „Smiley“ für Itzlingen und wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf der Ortsverbindungsstraße Kerkingen — Itzlingen ein Kiesweg entlang des Kirchenbaches.

Über all dem thront jedoch eineVerbesserung der Abwassersituation Kerkingens. Nicht nur wegen vielen Fremdanschlüssen stehen in dem mit einem Trennsystem arbeitenden Bopfinger Ortsteil bei starken Regenschauern regelmäßig Keller unter Wasser. Angesichts des großen Umfanges sprach der anwesende Bopfinger Bürgermeister von Investitionen zwischen zwei und drei Millionen Euro, da aufgrund der Topographie auch das Pumpwerk Itzlingen sowie die Kanäle dem stark gestiegenen Abwasseraufkommen angepasst werden müssen.