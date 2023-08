Eine deutlich betrunkene Frau hat am Montagabend die Polizei auf Trab gehalten. Ein Zeuge hatte die Frau auf dem Areal einer Tankstelle in der Mögglinger Straße beobachtet und der Polizei gemeldet. Also fuhren Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers die Örtlichkeit an.

Dort trafen sie auf die 51–Jährige, die gegenüber den Beamten verbal aggressiv auftrat, mehrfach den geforderten Mindestabstand unterschritt und lautstark herumschrie. Aufgrund der Alkoholisierung der Frau und ihrer mangelnden Deutschkenntnisse war eine Klärung vor Ort nicht möglich. Die 51–Jährige wurde deshalb zum Revier gebracht. Auf der Fahrt versuchte sie mehrfach, einen Polizisten zu beißen. Beim Aussteigen versuchte sie, gegen den Beamten zu treten. Dieser konnte den Tritt abwehren und blieb so unverletzt.