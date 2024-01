Seit Freitag, 19. Januar, wird die 16-jährige Sabrina W. aus Böbingen an der Rems vermisst. Das teilt die Polizei mit.

Sabrina meldete sich zuletzt in der Nacht zum 22. Januar per WhatsApp bei ihrer Mutter, seither ist kein Kontakt mehr zu ihr möglich. Gegenwärtig ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Möglicherweise hält sie sich in Stuttgart, in Schorndorf oder im Bereich Schwäbisch Gmünd auf. Sabrina ist nach Angaben der Polizei 1,78 Meter groß und schlank. Sie hat lange und eventuell grau/schwarz gefärbte Haare.

Vermutlich ist sie mit einer weinroten Jacke, dunklen Leggins sowie Adidas-Sneaker in Grau und Rosa bekleidet. Zudem trägt sie vermutlich einen Rucksack mit sich.

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sabrina nimmt das Kriminalkommissariat Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 entgegen. Zur offiziellen Vermisstenfahndung geht es hier.