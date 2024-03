Bikertreff Castell spendet für Schüler:innen in Unterrombach

Sechsmal 515 Euro hat der Rombacher Bikertreff an lokale Vereine übergeben. Die 2.575 Euro stammen aus der traditionellen Weihnachtstombola.

Schon viele Jahre veranstaltet die Familie Vogel vom Bikertreff Castell in Unterrombach an Weihnachten eine solche Tombola. So auch diesmal. Und alle halfen wieder mit: Die Wirtsfamilie und die Castell-Stammgäste organisierten die Gewinne, und so konnte Tombolachef Georg Knobel den Gästen eine Tombola mit über 300 Preisen präsentieren. Beim Verkauf der Lose kam dann die stattliche Summe von 2.575 Euro zusammen. Der Freizeitclub entschied sich, gleich sechs gemeinnützige Einrichtungen und Projekte vor Ort zu berücksichtigen. Unter anderem gingen dabei 515 Euro an die KOF (Kooperative Organisationsform) in Unterrombach der Konrad-Biesalski-Schule aus Wört. Zur Spendenübergabe in der Stammkneipe kamen Abteilungsleiterin Uschi Stengel-Wünsch zusammen mit Lehrerin Sonja Vaas, die sichtlich erfreut den Scheck entgegennahmen. Mit dem Geld soll LEGO-Spielmaterial für die Pausenzeiten angeschafft werden.