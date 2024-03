Bericht JHV DRK OV Hüttlingen

In der Jahreshauptversammlung des DRK Ortsverein Hüttlingen wurden wichtige Ereignisse aus dem Jahr 2023 bekannt gegeben. Vorsitzender Damian Wörner hieß die neue Bürgermeisterin Monika Rettenmeier herzlich willkommen. Sie zeigte sich besonders erfreut über die Organisation und Durchführung von drei Blutspendenterminen bei denen in 2023 insgesamt 455 Konserven (darunter von 27 Erstspendern) gewonnen werden konnten. Und das alles durch die Erbringung von 338,5 Stunden Arbeitsleistung. Besonders hervorgehoben wurde beim Tagespunkt Ehrungen die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit von Bereitschaftsleiter Achim Wagner, der für 35 Jahre selbstlosen Einsatz in der Führungsebene des DRK OV Hüttlingen geehrt wurde. Der Ortsverein zählte zum 31.12.23 elf aktive Helfer. Die erbrachte Jahresleistung der Bereitschaft, bei vier eigenen Sanitätsdiensten und zehnmaliger Unterstützung anderer Ortsvereine im Sanitätsdienst, waren insgesamt 1998 Stunden.

Während der Versammlung wurden verschiedene Berichte präsentiert, darunter von Schatzmeisterin Anna Liesch. Sie berichtet von einem Minus im Jahr 2023 - geschuldet den Neuanschaffungen von Dienstkleidung und Sanitätsmaterial. Jugendrotkreuzleiterin Alina Roman leitet und betreut zwei Gruppen: die Bambinigruppe (6-7 Jahre) und die Jugendgruppe (8-16 Jahre). Letztere musste aus Interessensmangel leider vorläufig eingestellt werden. Schriftführerin Andrea Kunze listet Termine von 2023 auf und berichtet von einem gelungenen Jahresausflug ins BWK nach Ulm. Die Kassenprüfer Heike Wagner und Fritz Krafft bescheinigen eine ordentlich geführte Vereinskasse. Die anschließende Entlastung der Vorstandschaft wurde einstimmig angenommen. Die Versammlung war u. a. in den Grußworten von FFW Kommandant Fabian Raab und Kreisbereitschaftsleiter Philipp Schappacher vom Kreisverband Aalen geprägt von Dankbarkeit und Anerkennung für das Engagement und die Arbeit der Mitglieder des DRK Ortsvereins Hüttlingen.