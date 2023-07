Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Essingen (Kreis Südliche Weinstraße) tödlich verletzt worden. Der 45–Jährige sei am späten Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit.

Der schwer verletzte Mann starb an der Unfallstelle. Die L542 wurde wegen Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn gesperrt.