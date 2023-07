Auf Kurs für den guten Zweck

Der Straßdorfer Geselligkeitsverein setzt ein starkes Zeichen der Solidarität und unterstützt das Segeltaxi mit einer Spende von 500 Euro. Das Segeltaxi–Projekt ist eine bewundernswerte Initiative zur Unterstützung kranker Kinder und deren Familien. Getragen wird die Spendenaktion von Vereinen und Institutionen am Bucher Stausee sowie von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern. Doch hinter dem Segeltaxi steckt eine rührende Geschichte, die zum Nachdenken anregt.

Die Idee zum Segeltaxi stammt von einem jungen Mann namens Hannes Schiele. Schon im zarten Alter von 7 Jahren gründete er seine eigene Firma, das Segeltaxi, mit dem Ziel, Gäste über den Bucher Stausee zu fahren. Wie ein echter Taxifahrer wollte Hannes sein verdientes Geld Menschen spenden, die es dringend brauchen. Seine Vision war es, kranken Kindern und ihren Familien zu helfen und ihnen eine besondere Zeit zu schenken. Leider konnte Hannes seine Idee nicht mehr persönlich umsetzen, da er mit nur 9 1/2 Jahren an Leukämie verstarb.

Die Segeltaxi Benefizveranstaltung greift Hannes' Idee auf und verbindet den wohltätigen Zweck mit dem faszinierenden Segel– und Wassersport. Eine besondere Initiative des Segeltaxis ist das Projekt „Familien aufs Boot“. Dabei können traumatisierte Familien eine Woche lang an einem Segeltörn teilnehmen und werden dabei von speziell ausgebildeten Pädagogen betreut. Diese Reise ermöglicht es den Familien, die Sonnenseite des Lebens zu genießen und gemeinsam eine Auszeit zu nehmen.

Der Straßdorfer Geselligkeitsverein leistet seit einigen Jahren einen wichtigen Beitrag für soziale Projekte, indem er regelmäßig einen Teil des Erlöses seines Sommerfestes spendet. In diesem Jahr besuchte eine Delegation des Vereinsvorstanndes das Segeltaxi direkt am Bucher Stausee, um die Spende persönlich zu überreichen.

Das Straßdorfer Sommerfest, das vom 4. bis 6. August in Abtsgmünd–Straßdorf stattfindet, verspricht erneut eine Fülle an spannenden Aktivitäten. Von der traditionellen Bierprobe mit köstlichem Hitzkuchen aus alten Holzbacköfen am Freitagabend über den Festabend mit der mitreißenden Tanz– und Partyband „Dream Sound“ am Samstag bis hin zum gemütlichen Mittagstisch am Sonntag mit einer Vorführung einer talentierten Stuhlflechterin sowie dem 21. Straßdorfer Hobbykick, bietet das Fest ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.