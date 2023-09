An Tagen wie diesen... So isch halt!

s gibt Tage, an denen wünscht man sich getreu dem Motto eines Songs der „Toten Hosen“ Unendlichkeit. Es gibt aber auch Tage, an denen man besser im Bett geblieben wäre. Solche Tage hatte ich gleich zweimal in einer Woche. Tag eins: Verschlafen und schon spät dran, schnappe ich mir meinen Vierbeiner, um Gassi zu gehen. Angesichts seines Alters nehmen wir nicht die Treppe, sondern den Fahrstuhl. Ein entscheidender Fehler. Im zweiten Stock bleibt dieser plötzlich stecken. Erinnerungen an den Urlaub in Jesolo werden wach, als ich mit fünf Jahren in einem solchen für zwei Stunden festsaß. So lange dauert es an diesem Tag Gott sei Dank nicht. Nach fünf Minuten macht der Fahrstuhl einen Ruck, und wir kommen unten an. Am Ende der Morgenrunde und kurz nicht aufgepasst, nimmt mein Hund ein ausgedehntes Schlammbad. Auch das noch. Das Saubermachen in der Dusche muss schnell gehen, die Arbeit ruft.

Nicht besser wird Tag zwei: Der Fahrstuhl bleibt zwar nicht stehen, dafür „verreckt“ die Heizung. Überdies werde ich an meiner Stamm–Tankstelle, an der ich Zigaretten kaufe, des Diebstahls von Benzin bezichtigt. Auf den Anruf einer Mitarbeiterin erkläre ich ihr, dass ich nicht der Übeltäter bin, der sich, ohne zu bezahlen, aus dem Staub gemacht hat. Dass mein Tank nahezu leer ist, kann ich ihr auch mit einem Foto der Tankanzeige auf dem Display beweisen. Nach zwei solchen Tagen werde ich auch noch krank und liege mit Erkältung flach. Das hatte allerdings ein Gutes. Dank einer Freundin, die sich um meinen Vierbeiner gekümmert hat, konnte ich im Bett bleiben. Besser so.

