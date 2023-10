Adelmannsfelden

Wasserwerk Ölmühle kann nun saniert werden

Adelmannsfelden

Das in die Jahre gekommene Wasserwerk Ölmühle kann nun saniert werden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend fünf Gewerke zur Sanierung der Roh- und Reinwasserkammer des Wasserwerkes Ölmühle nach vorbereitender Ausschreibung durch die Ostalbwasser Ost GmbH/RBS wave GmbH vergeben.

16.10.2023