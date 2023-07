Vereidigung: Manuel Hoke ist jetzt offiziell im Amt

Unter großer Beteiligung der Adelmannsfelder Bevölkerung und viel politischer und kommunalpolitischer Prominenz ist am Donnerstagabend in der voll besetzten Otto–Ulmer–Halle im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung Manuel Hoke als neuer Bürgermeister von Adelmannsfelden vereidigt und verpflichtet worden. Der bisherige Bürgermeister Edwin Hahn wurde nach 28 Jahren Amtszeit in Adelmannsfelden in den verdienten Ruhestand verabschiedet und zum „Ehrenbürgermeister“ ernannt.

Nach dem musikalischen Auftakt durch den Musikverein Adelmannsfelden hat der stellvertretende Bürgermeister Karl Wohlers die feierliche Amtsübergabe eröffnet. Nach der Begrüßung der zahlreichen Gäste führte er die Amtseinsetzung von Manuel Hoke als Nachfolger von Bürgermeister Edwin Hahn durch.

Landrat Joachim Bläse überreicht Edwin Hahn die Ruhestandsurkunde, Gattin Anne Hang freut sich darüber. (Foto: Fath )

Manuel Hoke war am 7. Mai dieses Jahres bei einer Wahlbeteiligung von 63,78 Prozent mit 68,3 Prozent mit mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen zum Bürgermeister der Gemeinde Adelmannsfelden gewählt worden. Er wird ab 1. August die Amtsgeschäfte für die nächsten acht Jahre führen.

Manuel Hoke versicherte in seiner Amtsantrittsrede, dass er ein Bürgermeister für alle sein wolle. Das Amt des Bürgermeisters sei eines der schönsten Ämter, die es gebe, und er freue sich darauf, nun aktiv die Zukunft der Gemeinde mitzugestalten. Er versicherte, alle seine Fähigkeiten einzusetzen und mit viel Elan Adelmannsfelden weiterhin voranzubringen. Natürlich sei er sich bewusst, dass er es nicht allen recht machen könne, aber gerade deswegen müsste man miteinander reden, gemeinsame Lösungen suchen und gegebenenfalls auch Kompromisse finden.

Sein besonderer Dank galt Bürgermeister Edwin Hahn für die guten und offenen Gespräche und die Vorbereitung während der letzten zweieinhalb Monate. Er könne nun auf dem Fundament, welches Edwin Hahn geschaffen hat, aufbauen.

Manule Hoke zeigte kurz die Schwerpunkte auf, die er sich für die nächsten acht Jahre gesetzt hat. Adelmannsfelden habe ein großes Potential, stellte er fest und dazu gehöre für ihn auch die weitere Stärkung als Wohn– und Arbeitsort. Er werde tun, was finanziell möglich sei, und nicht nur die Pflichtaufgaben einer Gemeinde erledigen, sondern, sofern möglich, auch freiwillige Aufgaben lösen.

Im Rahmen der folgenden Verabschiedung von Bürgermeister Edwin Hahn, der insgesamt 44 Jahre im öffentlichen Dienst war, gab Karl Wohlers einen ausführlichen Rückblick auf dessen 28 Jahre als Bürgermeister von Adelmannsfelden. Edwin Hahn war am 17. September 1995 bei einer Wahlbeteiligung von 74,5 Prozent mit 96,5 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen zum ersten Mal zum Bürgermeister von Adelmannsfelden gewählt worden, es folgten drei Wiederwahlen mit deutlich hoher Zustimmung.

Auf dem Weg von Edwin Hahn seien in den 28 Jahren unzählige nachhaltige und unübersehbare Meilensteine gesetzt worden, erinnerte Karl Wohlers. In insgesamt 285 Sitzungen habe er Notwendiges, Machbares und Finanzierbares verhandelt, vorbereitet und umgesetzt. Sicherlich habe man dabei auch manches Mal hart, aber immer fair gerungen, sagte Wohlers. Es sei dabei immer sachlich, zielorientiert und kameradschaftlich zugegangen, sodass man auch die Nachsitzungen gemeinsam genießen konnte.

Er betonte, dass Edwin Hahn bis zur letzten Minute im Einsatz für die Gemeinde gewesen sei und seinem Nachfolger ein wohl bestelltes Feld übergeben könne. Im Namen des Gemeinderates überreichte Karl Wohlers Edwin Hahn die Urkunde zur Ernennung zum „ Ehrenbügermeister“.

Landrat Joachim Bläse hob in seiner Ansprache hervor, dass die 28 Jahre Leiten und Führen von Edwin Hahn eine stolze Erfolgsgeschichte darstellen würden. Edwin Hahn habe auch gezeigt, dass eine Gemeinde mit einen nicht allzu vollen Geldbeutel verantwortungsbewusst viel umsetzen kann. Adelmannsfelden sei ein Ort mit großer Gemeinschaft, welche als Zugpferd einen Vollblutbürgermeister gehabt habe. Hahn habe dabei nicht nur die Infrastruktur gesehen, sondern auch die Gemeinschaft aller in den Vordergrund gestellt.

Er gratulierte auch dem neuen Bürgermeister Manuel Hoke. Er sagte, dass dieser schon immer Bürgermeister werde wollte und Adelmannsfelden mit ihm einen Bürgermeister bekommt, der aktiv sein werde, zuhören könne und den Mut habe, etwas zu verändern.

Ganz herzliche Glückwünsche und Grüße überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Cristiano Ercolani von der italienischen Partnergemeinde Bagnara di Romagna. Er hob hervor, dass Edwin Hahn die Partnerschaft mit Herzlichkeit und Gastfreundschaft mit aufgebaut habe, diese Werte auch gelebt habe. Edwin Hahn sei der Motor für die entstandene Freundschaft gewesen. betonte er.

In seiner Abschiedsansprache bedankte sich Edwin Hahn für die freundlichen und wertschätzenden Worte. Der französische Dichter Paul Claudel habe einmal gesagt: „Nichts kann den Menschen mehr stärken, als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt.“ Dieses Zitat, so Edwin Hahn, sage das aus, was er in 28 Jahren als Adelmannsfelder Bürgermeister habe erfahren dürfen.

Sein Dank galt all den vielen Wegbegleitern im Gemeinderat, seinen Stellvertretern, der gesamten Bürgerschaft sowie im Besonderen seiner Gattin Anne und der ganzen Familie für den „tollen Rückhalt und manchmal auch Ermutigungen, wenn es nicht so geklappt hat“.

Musikalisch umrahmten der Musikverein Adelmannsfelden und der Sängerbund Eintracht die feierliche Amtsübergabe. Der Landfrauenverein Adelmannsfelden–Pommertsweiler zeichnete für den Stehempfang mit Buffet verantwortlich.