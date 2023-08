TV Neuler steht im Achtelfinale des Bezirkspokals

Der TV Neuler hat als erstes Team das Achtelfinale des Bezirkspokals erreicht. Der Bezirksligist setzte sich erst im Elfmeterschießen mit 6:4 beim A–Ligisten TSV Adelmannsfelden durch. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2.

Luca Wemmer brachte die Hausherren in der 39. Minute mit 1:0 in Führung. Elf Minuten nach Wiederanpfiff konnte Tim Knauer zum 1:1 ausgleichen. In der 87. Minute war der Jubel beim TSV Adelmannsfelden groß. Marco Frey brachte den TSV erneut in Führung. Doch das letzte Wort in der regulären Spielzeit gehörte dem TV Neuler. Matius Gentner traf in der dritten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter zum 2:2. Im Elfmeterschießen traf Neuler viermal und Adelmannsfelden lediglich zweimal.