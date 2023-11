Die Wasserversorgung der Gemeinde Adelmannsfelden wird durch eigene Quellen und die Noteinspeisung des Hochbehälters Leinenfirst über das Wasserwerk Ölmühle im Rottal sichergestellt. Das Wasserwerk Ölmühle hat die Gemeinde Adelmannsfelden im Jahr 1982 in Betrieb genommen.

In der Vergangenheit wurde die technische Ausrüstung bereits erneuert und das Wasserwerk umfangreich instandgesetzt. Die zugehörige Roh- und Reinwasserkammer sind die ältesten Bauteile. Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Adelmannsfelden ein Strukturgutachten von der Ostalbwasser Ost GmbH und RBS wave GmbH anfertigen lassen. Für die Roh- und Reinwasserkammer wurde zudem eine betontechnologische Untersuchung durchgeführt.

In der Gemeinderatssitzung am 24. Januar wurde über die Vorplanung der Ostalbwasser Ost GmbH und RBS wave GmbH beraten und beschlossen die Ausführung der Reinwasserkammer in Edelstahl für die Entwurfsplanung zugrunde zu legen. Der Entwurfsplanung der Ostalbwasser Ost GmbH und RBS wave GmbH vom Mai 2023 zur Sanierung der Roh- und Reinwasserkammer im Wasserwerk Ölmühle wurde in der Gemeinderatssitzung am 24. Mai zugestimmt.

Am Donnerstag, 9. November, fand nun der Spatenstich für die Sanierung des Wasserwerkes Ölmühle statt. Bereits Anfang Oktober hatte der Gemeinderat grünes Licht für die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen des Wasserwerkes gegeben.

Die Gemeinde Adelmannsfelden hatte im Vorfeld bereits die Ostalbwasser Ost GmbH in Zusammenarbeit mit der RBS wave GmbH mit der Ausschreibung sowie Bauleitung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen beauftragt. Rund 600.000 Euro wurden für die Sanierung veranschlagt ‐ die Ausschreibungsergebnisse fielen jedoch zur Freude von Adelmannsfeldens Bürgermeister Manuel Hoke um 99.000 Euro geringer aus.

Das Gewerk Tiefbau-, Rohbau-, Rohrbau- und Abbrucharbeiten wird von der Firma Hermann Fuchs GmbH aus Ellwangen durchgeführt. Die Firma Aqua Concept GmbH aus Ingelheim übernimmt die Mineralische Beschichtung der Rohwasserkammer. Den Auftrag für die Edelstahlauskleidung der Reinwasserkammer erhielt die Firma Drelo Edelstahl GmbH, Bodenwöhr.

Während der Sanierung ist eine provisorische Wasserversorgung notwendig, welche die Firmen Keller und Hahn Brunnenbau GmbH, Insingen im Bereich Verfahrenstechnik und im Bereich Elektrotechnik die Firma Elektro Jerg GmbH aus Aalen durchführen. Auf diese Weise wird die Wasserversorgung während der gesamten Bauarbeiten für die Bürgerinnen und Bürger gewährleistet.