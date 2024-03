So treibt Adelmannsfelden den Breitbandausbau voran

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstagabend schwerpunktmäßig mit dem weiteren Ausbau der Breitbandversorgung befasst. In der Sitzung wurden die Tiefbauarbeiten für die „Hellgrauen Flecken“ vergeben. Stefan Peller vom Ingenieurbüro kp Engineering aus Schwäbisch Hall stellte dem Gremium die das Submissionsergebnis vor.

Zum Submissionstermin am 27. Februar waren auf die beschränkte Ausschreibung vier Angebote, darunter zwei Angebote von regionalen Firmen, fristgerecht eingereicht worden. Vorausgegangen war ein Teilnahmewettbewerb zur beschränkten Ausschreibung. Die Vergabe erfolgte einstimmig an die Firma Martin Roth & Söhne GmbH aus Ellwangen zum Bruttovergabepreis von 4,954 Millionen Euro.

Dabei sind nun aktuell 281 Hausanschlüsse (hellgraue Flecken) festgestellt worden, welche mit einer Internetgeschwindigkeit unter 100 Mbit/s ausgebaut werden können. Unklar war bisher noch die Vorgehensweise bei weiteren 37 Anschlüssen, welche im Bereich der Ausbautrasse für die hellgrauen Flecken liegen, aber eine Internetgeschwindigkeit von über 100 Mbit/s verfügen, aber nicht förderfähig sind.

Bürgermeister Manuel Hoke teilte zudem mit, dass die Gemeindeverwaltung für den Bauhof einen weiteren Mitarbeiter befristet einstellen wird.

Für den Abrechnungszeitraum 2025/2026 steht, so der Bürgermeister, eine neue Abwasser- und Wassergebührenkalkulation an. Rund 104.200 Euro beträgt der Beteiligungsanteil für 2022 von Adelmannsfelden an der interkommunalen Abwasserbeseitigung IA3. Das Gremium beschloss die vierteljährlichen Ratenzahlungen von 20.000 auf 25.000 Euro zu erhöhen um bei der Schlussabrechnung eine niedrigere Nachzahlungssumme zu haben.

Die TransnetBw, die das Stromübertragungsnetz in Baden-Württemberg betreibt, hat der Gemeinde mitgeteilt, dass gemäß Netzentwicklungsplan in Adelmannsfelden beim Stromtransport ein „Mangel“ besteht. „Was können wir mit dieser Aussage anfangen“, fragte sich Gemeinderätin Ursula Berroth, zumal dieser Sachverhalt schon lange bekannt sei und das Problem einfach mit einer zusätzlichen Leitung auf den bestehenden Masten, die dafür technisch und statisch ausgerüstet seien, gelöst werden könne. Hinderlich seien dabei nur die „umständlichen bürokratischen Hürden“ für ein schnelles Genehmigungsverfahren, so Gemeinderat Martin Beck.