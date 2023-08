Neuer Vorstand im Tennisclub Adelmannsfelden

Auf der neu sanierten Zuschauerterrasse des Vereinsheims hat sich der Tennisclub Adelmannsfelden im Juli zu seiner Jahreshauptversammlung getroffen. Zur neuen Terrasse kam in diesem Frühjahr auch noch die Erneuerung des Treppenaufgangs hinzu.

Überhaupt war es eine Mitgliederversammlung der Veränderungen beziehungsweise Abschiede, wie der Verein in einem Schreiben mitteilt. Hermann Bäuerle begrüßte Edwin Hahn zu seiner letzten Mitgliederversammlung in der Rolle des Bürgermeisters. Hermann Bäuerle übergab die Führung des Vereins an seinen Nachfolger Andreas Jungkunst. Bäuerle wird aber noch für ein Jahr als zweiter Vorsitzender den Übergang begleiten. Aufgaben genug gibt es laut Verein. Sorge bereite vor allem der schlechte Zustand der in die Jahre gekommenen Plätze. Eine Generalsanierung werde in den nächsten zwei Jahren unausweichlich sein.

Die finanzielle Lage des Vereins gestalte sich dank der regelmäßigen Vereinsheimvermietungen weiterhin positiv. Leider könne weiterhin keine Jugendmannschaft gestellt werden. Immerhin würde weiter ein Kindertraining angeboten, bei dem die Kids zuletzt das bronzene und silberne Tennisabzeichen des WTB erringen konnten. Und der obligatorische Kindertennistag im Rahmen des Ferienprogramms durfte auch nicht fehlen. Die gemeldete Damen– und Herrenmannschaft absolvierte neben Training auch die jährlichen Rundenspielen. Die Vereinsmeisterschaften sowie das Hobbyturnier 2022 mussten leider aufgrund mangelndem Interesse abgesagt werden.

Die zahlreichen Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: neuer 1. Vorsitzender Andreas Jungkunst, 2. Vorsitzender Hermann Bäuerle (lediglich auf ein Jahr), 1. Sportwartin Aline Waidmann, 2. Sportwart Nils Prügner, Schriftführerin Jeanette Zwick, Beisitzerinnen Lorena Stier und Katharina Angstenberger, Kassiererin Birgit Löffelad, Kassenprüfer Jörg Schwarz und Karl Wohlers (nur für ein Jahr). Michael Maier wurde für 20 Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber geehrt.