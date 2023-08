Mobilfunknetz in Adelmannsfelden wird ausgebaut

Anfang August ist in der Gemeinde Abtsgmünd das Mobilfunknetz zum Erliegen gekommen. Grund war der Netzausbau von Vodafone. Nun wird in Adelmannsfelden das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom betroffen sein, so die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

„Der ländliche Raum darf bei der Digitalisierung nicht abgehängt werden. Neben dem durch Bundes– und Landesförderprogramme vorangetriebenen Ausbau der Glasfasertechnik gehört auch der Ausbau des Mobilfunknetzes dazu“, sagt der Adelmannsfelder Bürgermeister Manuel Hoke.

Am Dienstagnachmittag sei die Gemeindeverwaltung durch die Deutsche Telekom informiert worden, dass der Funkmast am Wasserturm in Adelmannsfelden ausgebaut werden soll. Die Deutsche Telekom Technik GmbH will den Standort technologisch auf die neueste Antennen– und Systemtechnik umrüsten, um dadurch auch weiterhin ein gutes Netz in Adelmannsfelden zur Verfügung stellen zu können. So werde man nach dem erfolgten Umbau sowohl 2G, 4G als auch 5G nutzen können.

Bürgermeister Hoke begrüßt laut Mitteilung die Entscheidung der Deutschen Telekom, den Standort Wasserturm aufrüsten zu wollen. Aufgrund der Arbeiten kann in Kalenderwoche 34 und eventuell auch 35 das Telefonieren nicht über das Mobiltelefon möglich sein. In der Nachricht an die Gemeindeverwaltung teilt die Deutsche Telekom mit, dass betroffene Mobiltelefone mit Verbindung zu einem WLAN wahrscheinlich keine Beeinträchtigungen haben werden.

„Hoffentlich sind die Arbeiten zeitnah durchgeführt, sodass die Bürgerinnen und Bürger schnell in den Genuss der Umrüstung kommen können“, so Bürgermeister Hoke. In der Mitteilung der Gemeinde weist er zudem darauf hin, dass der Wasserturm in der Nähe des Neubaugebiets auch von anderen Mobilfunkanbietern genutzt wird.