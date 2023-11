Landfrauen spenden an den bunten Kreis Aalen

Die Landfrauen Adelmannsfelden-Pommertsweiler haben in diesen Tagen eine Spende über 700 Euro an den Bunten Kreis Aalen im Ostalb-Klinikum Aalen gebracht. Der Geldsegen ist das Ergebnis des Kaffee und Kuchenverkaufs der Landfrauen beim Tag der offenen Tür der Schreinerei Vogt in Adelmannsfelden.

Die Landfrauen unterstützen jedes Jahr eine soziale Einrichtung in der Region. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den Bunten Kreis Aalen, um den kleinsten Patienten der Klinik einen guten Start zu ermöglichen. Das Team des Kreises um Silke Seefeld und Sabine Häußer bedankte sich auch im Namen der Kinder- und Jugendklinik für den Besuch und die großzügige Unterstützung.