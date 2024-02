Nicht gesucht, aber sofort gefunden: Vor einem Jahr hätte Gerhard Cieslik sicher noch nicht gedacht, dass es er mit seiner Familie in einen Ort ziehen würde, in dem er bisher nur einmal zum Wandern und einmal als Jugendlicher zur Konfirmandenfreizeit war - geschweige denn der neue Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Adelmannsfelden-Pommertsweiler werden würde.

Und dennoch: Ab Ende August wird er Pfarrer Achim Binders Nachfolge antreten. Ohne ein überraschendes Schlüsselerlebnis im vergangenen Jahr wäre es allerdings vielleicht gar nicht dazu gekommen. „Es war für mich ein richtiger Pater Brown-Moment“, erinnert sich Gerhard Cieslik an den Augenblick, als er zum ersten Mal die Nikolauskirche in Adelmannsfelden betrat. „Ich hab’ mich sofort im Geiste gesehen, wie ich in der Kirche stehe, zu den Leuten spreche und Gitarre spiele.“

Aus Neugier wird ein fester Entschluss

Der 40-jährige wusste zu diesem Zeitpunkt zwar bereits, dass der Evangelische Oberkirchenrat die Pfarrstelle dort neu besetzen wolle. „Ich war aber eigentlich gar nicht auf der Suche“, betont er. Dennoch habe er sich aus reiner Neugier mit seiner Frau und seiner achtjährigen Tochter zu einem Besuch der rund 1800 Anwohner starken Gemeinde entschieden - mit einem solchen Schlüsselerlebnis wie beim Betreten der Kirche habe er entsprechend nicht gerechnet.

Musikalischer und lebensnaher Pfarrer war gesucht

Als etwa zwei Wochen später die Stelle offiziell ausgeschrieben wurde und darin ein „lebensnaher“ Pfarrer gesucht wurde, der zudem gerne musiziert, fühlte sich Cieslik sofort angesprochen: „Ich habe mir direkt gedacht: Die suchen mich!“

Auch dieser besondere Moment in der Kirche sei ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen. „Ich hätte das nicht bewusst ignorieren können“, so der gebürtige Oberroter.

Hoffentlich wenig Kriminalfälle, dafür viel Gemeinschaft

Zwar bleibt zu hoffen, dass Gerhard Cieslik als neuer Pfarrer der Gemeinde nicht so viele Kriminalfälle aufzuklären hat wie Pater Brown, die Nähe zu den Menschen wünscht er sich aber mindestens genauso wie der Geistliche aus Gilbert Keith Chestertons Erzählungen.

„Ich bin gerne Landpfarrer. Das ländliche Leben ist einfach meins, ich war selbst ein Dorfkind und dementsprechend ist dieser enge Kontakt zu den Leuten mir sehr wichtig“, sagt der 40-Jährige und ergänzt dazu: „Mir ist wichtig, sichtbar und präsent zu sein, in dem Ort, in dem ich lebe. Ich möchte nicht nur als Pfarrer, sondern auch als Mitbürger angesehen werden.“

An Ideen, wie er die Adelmannsfeldener für die Arbeit und das Wirken der Kirche in ihrer Gemeinde interessieren möchte, mangele es ihm nicht. Bereits in seiner bisherigen Stellung als Pfarrer der Gemeinde Tüngental-Hessental Nord sei es ihm sehr wichtig gewesen, alle Bevölkerungsgruppen von Kindergartenkind über Jugendliche bis hin zu den Senioren anzusprechen.

„Sing & Grill“ und Musiknachmittage bald auch in Adelmannsfelden?

Alltagsnähe lautet hierbei für den evangelischen Gottesmann das Zauberwort. „In meinen Predigten lege ich viel wert darauf, dass sie verständlich und auf heute anwendbar sind“, nennt er als Beispiel. Auch Formate wie beispielsweise ein sogenanntes „Sing & Grill“, bei dem Gemeindemitglieder Andachten halten und gemeinsam gesungen und gegrillt wird, kann er sich gut in Adelmannsfelden vorstellen. In Tüngental habe diese lockere Art des Zusammenkommens bereits großen Zuspruch erhalten.

Auch ist der Pfarrer schon des Öfteren mit seinem Akkordeon zu Musiknachmittagen in Seniorenheimen aufgetreten, im Jugendhaus sieht er Potenzial für Familienwochenenden oder auch neue Formen des Abendmahls wie zum Beispiel ein moderner Gottesdienst mit gemeinsamem Vesper im Anschluss könnte er sich gut vorstellen.

„Ich bin jemand, der gerne experimentiert und ausprobiert“, sagt er in diesem Kontext. „Kirche ist für mich Gemeinschaft. Und die Gemeinde vor Ort muss dafür Räume öffnen, damit Gemeinschaft möglich ist. Und solche Räume versuche ich neu zu entwickeln.“

Dazu gehört für Cieslik auch, mit Vereinen aus dem Ort zusammenzuarbeiten. Als begeisterter Sportangler und Tennisspieler freue er sich nicht nur persönlich auf neue sportliche Begegnungen, sondern auch für seine Arbeit in der Kirche hofft er auf Synergien.