Adelmannsfelden hat keine Eigenmittel für investive Vorhaben

Der Gemeinderat hat jüngst dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 einstimmig zugestimmt. Für Bürgermeister Manuel Hoke war es der erste Haushaltsplan in Adelmannsfelden, der ihm von seinem Kämmerer Christian Fuchs in bewährter Manier vorgelegt worden ist. Hoke wies darauf hin, dass die Gemeinden wieder mehr Planungssicherheit benötigen würden. Dazu müssten Bund und Land zukünftig weiter auf die Einhaltung des Konnexitätsprinzips gedrängt werden, was bedeutet, dass die Instanz, welche die Kommunen mit Aufgaben belastet auch für die Finanzierung verantwortlich ist.

Er betonte, dass für die Gemeinde Adelmannsfelden in der Haushaltsplanung 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 schwerpunktmäßig die Erhaltung und der Ausbau der Infrastruktur Vorrang habe. Zusammen mit seinem Kämmerer Christian Fuchs stellte er dem Gemeinderat das umfangreiche fundierte Zahlenwerk vor.

Fuchs sagte, dass man im Rückblick auf die vergangenen Jahre eine leichte Verbesserung der finanziellen Situation feststellen könne, was hauptsächlich aus höheren Gewerbesteuererträgen resultiere. Dennoch zähle Adelmannsfelden weiterhin zu den finanzschwachen Gemeinden, was sich im Haushaltsplan 2024 auch dadurch ausdrücke, dass man zur Gegenfinanzierung der investiven Vorhaben voraussichtlich eine Kreditermächtigung in Höhe von 340 000 Euro benötige.

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 umfasst Erträge in Höhe von 4,645 Millionen Euro und Aufwendungen von 4,571 Millionen Euro. Somit liegt das veranschlagte ordentliche Ergebnis bei rund 73.500 Euro.

Im Ergebnishaushalt schlagen die Personalaufwendungen mit rund 1,1 Millionen Euro zu Buche, der laufende Zuschuss für den Kindergarten beträgt knapp unter 430.000 Euro. Für Transferleistungen an Land und Kreis sind rund 1,34 Millionen Euro angesetzt sowie rund 803.000 Euro an Finanzausgleichszulage. Bei den abzuführenden Umlagen wirkt sich das gute Jahresergebnis aus 2022 negativ auf die Gemeindekasse aus.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2,395 Millionen Euro bei Einzahlungen in Höhe von 2,054 Millionen Euro vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Kredittilgungen in Höhe von rund 91.000 Euro verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 605.200 Euro, deswegen ist eine Kreditermächtigung für 2024 in Höhe von 340 000 Euro vorgesehen. Zum Jahresende 2024 geht man derzeit von einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 630 Euro aus.

Kämmerer Fuchs rechnet auch 2024 mit stabilen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 600.000 Euro und rund 1,316 Millionen Euro Einkommensteueranteil. Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes wird aufgrund der hohen Steuerkraft aus 2022 mit einem Rückgang gerechnet. Im Ergebnishaushalt 2024 wird mit rund 578.000 Euro geplant.

Der Schwerpunkt der investiven Ausgaben im Finanzhaushalt 2024 liegt im Bereich des Breitbandausbaus mit insgesamt rund 1,2 Millionen Euro. Für die Wasserversorgung stehen rund 400.000 Euro für den Neubau Hochbehälter am Wasserturm sowie ein Restbetrag von 220.000 Euro für die Roh- und Reinwasserkammer beim Wasserwerk Ölmühle im Haushaltsplan.

Der Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof wird mit rund 170.000 Euro eingeplant, für den Austausch von Wasserleitungen sind rund 100.000 Euro vorgesehen. Ein geplanter Grunderwerb für das Gewerbegebiet Edelstrut ist mit rund 200 000 Euro notiert.

Gemeinderat Karl Wohlers dankte Bürgermeister Manuel Hoke und dem Kämmerer Christin Fuchs für den soliden Haushaltsentwurf, der aufzeige, dass dieser von einem vorausschauenden und wirtschaftlichem Handeln beider geprägt sei.

Zu Beginn der Sitzung hatte Revierleiter Tilman Pfeifle den Bewirtschaftungsplan 2024 für den rund 18,8 Hektar großen Gemeindewald vorgelegt und erläutert. Es wird mit einem Überschuss in Höhe von 1200 Euro gerechnet. Vorgesehen ist ein Holzeinschlag von 130 Festmetern (Vor- und Endnutzung). Erneut gab es 2023 so gut wie keinen Käferholzbefall. Allerdings mache er Sorgen um die umliegenden Privatwälder, betonte Tilman Pfeifle. Hier läge einiges im Argen mit der Aufarbeitung des Käferholzes.

Der neue Leiter des Dezernates III (Wald und Forstwirtschaft) des Landratsamtes, Jens-Olaf Weiher, nahm die Gelegenheit war, sich vorzustellen und im Hinblick auf den Klimawandel das Gremium über die Notwendigkeit eines erforderlichen Waldumbaus zu informieren.