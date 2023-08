Zimmerbergmühle: Norovirus wurde vermutlich ins Lager eingeschleppt

Nach dem Ausbruch des Norovirus im ersten Abschnitt des Zeltlagers in der Zimmerbergmühle, an dem rund 80 Personen erkrankt sind und infolgedessen das Zeltlager abgebrochen werden musste, ging der zweite Abschnitt problemlos über die Bühne. Am Samstag sagen hier rund 200 Kinder Dankeschön für eine wundervolle Zeit.

Am kommenden Samstag geht der zweite Abschnitt des Zeltlagers in der Zimmerbergmühle zu Ende. Dort dürfen die teilnehmenden Kinder zwei Wochen verbringen. Das Motto dieser Freizeit lautete „Gemeinsam tauchen wir ab“, denn für die Kinder drehte sich in den 13 Tagen alles um die Unterwasserwelt. „Gerade für jüngere Kinder wurde im zweiten Abschnitt im Lager kurz ‚Laila‘ auch eine einwöchige Variante angeboten“, sagt Nina Hartmann, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings Ostalb, der das Zeltlager veranstaltet.

Beim „Laila“ haben in diesem Sommer 86 Kinder teilgenommen, das biete sich an, um in das Lagerleben reinzuschnuppern. Dazu kamen noch 103 Kinder die ganze zwei Wochen lang das bunte Programm an Bastel–AGs, Disco, Nachtwanderung, einem bunten Abend und gutem Essen genießen konnten. Insgesamt waren 36 Betreuer im Einsatz.

Dass man den ersten Abschnitt des Zeltlagers vorzeitig habe abbrechen müssen, sei in 75 Jahren das erste Mal gewesen. Rund 80 Personen, Kinder und Betreuer, hatten sich mit dem Norovirus infiziert, das hätten die Untersuchungen bestätigt. Danach habe man alle Bereiche des Ferienlagers desinfiziert. Steffen Brenner von der Metzgerei Brenner in Fachsenfeld, die seit 23 Jahren das Zeltlager der Zimmerbergmühle mit gutem Essen beliefert, lobte den reibungslosen Ablauf. Man sei sofort vom Veterinäramt informiert worden. Alle Rückstellproben seien ohne Beanstandung gewesen, laut Laborbefund. „Alles in bester Ordnung“, habe es geheißen, so Steffen Brenner.

In der gesamten Zeit, in der er geliefert habe, habe es nie eine Beanstandung gegeben. Man habe ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zum Kreisjugendring insbesondere zum ersten Abschnitt, sonst wäre eine so lange Zusammenarbeit nicht möglich gewesen und dafür sei man dankbar. Das Virus sei wahrscheinlich durch Besucher eingeschleppt worden.

Auch für Rasa Schiele und Petra Miske war der Abbruch des Zeltlagers schade. Die beiden helfen seit zehn Jahren in der Küche. Rasa Schiele kam vor zehn Jahren wegen ihrer Kinder in die Zimmerbergmühle. Als ihr Sohn zum ersten Mal Teilnehmer des Lagers war, wollte sie auch vor Ort sein und arbeitet seitdem in der Küche. Sauberkeit habe die oberste Priorität. Und sie betont, es komme auch immer der Wirtschaftskontrolldienst, um zu kontrollieren, auch werde immer alles frisch zu bereitet.

Der Tag beginne für sie bereits um sechs Uhr morgens, wenn für rund 200 Kinder das Frühstück zubereitet werden müsse. „600 Brötchen werden da locker verputzt“, berichtet Rasa Schiele. Für die Zimmerbergmühle nehme sie jedes Jahr Urlaub und spende sozusagen ihren Urlaub für einen guten Zweck. Auch Petra Miske ist jedes Jahr mit Leidenschaft dabei. Ihre Kinder seien ebenso Lagerkinder im Abschnitt eins gewesen. Als dann der Sohn einer Freundin, auch Betreuer in der Zimmerbergmühle, gemeint habe, dort fehle jemand in der Küche, habe sie sofort zugesagt. Sie mache das unheimlich gern und habe auch schon früher in Essingen im Jungscharzeltlager die Küche mitbetreut.

Bereits beim ersten Dienst sei sie voll von der Zeltlagersucht erfasst worden und komme seitdem nicht mehr davon los. „Wenn man einmal dabei war, muss man immer dabei sein“, so Petra Miske. In den vergangenen drei Jahren habe sie leider nur in Teilzeit arbeiten können, da man ihr keinen Urlaub genehmigt habe. Seit November sei sie nun in Altersteilzeit und habe sich „wie Bolle“ gefreut und dann habe bedauerlicherweise der Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Irgendwann habe sie in der Zimmerbergmühle auch eigene Arbeitsgemeinschaften übernommen, wie zum Beispiel das Basteln von Holzvögeln oder das Häkeln mit den Kindern. Besondere Freude habe ihr immer das Verwerten der Reste in der Küche bereitet. Denn abends koche man dann eben daraus etwas für die Betreuer. Aus dem Brot mache man Knödel. Hoch im Kurs stehe das Gericht „arme Ritter“. So sei sie erzogen worden, dass man nichts wegschmeiße. Die nicht mehr verwertbaren Küchenreste verfüttere man an die Hühner.

Bei der Zusammenstellung des Speiseplans achte man mit der Metzgerei Brenner darauf, auch mit der Zeit zu gehen. So gebe es mittlerweile auch viele fleischlose Menüs. Ein Highlight am Ende eines jeden Abschnitts, bevor die Kinder entlassen werden, sei die Filmvorführung. Dabei werden alle Fotos, die während der Lagerzeit aufgenommen wurden, in einem Zusammenschnitt den Kindern gezeigt. Gemeinsam lässt man die schöne Zeit im Zeltlager dann noch einmal Revue passieren.

Für Petra Miske sei eins völlig klar: „Ich bleibe dabei, bis ich nicht mehr kann.“ Sie fühle sich mit 63 Jahren noch jung, aber sie sei eben aufgrund dieses Ehrenamts jung geblieben. Sie wünsche sich, dass sie ihr 20–jähriges Jubiläum in der Zimmerbergmühle noch feiern kann. Eine Botschaft für die Eltern habe sie noch, „die Eltern müssen lernen, ihre Kinder in dieser Zeit loszulassen. Die Kinder haben Urlaub von den Eltern und von vielen Zwängen.“