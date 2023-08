Zimmerbergmühle: Kinder und Betreuer erkranken an Virus

Der Kreisjugendring Ostalb musste sein beliebtes Zeltlager in der Zimmerbergmühle am Mittwoch abbrechen. Eigentlich hätte der erste Abschnitt bis Sonntag gehen sollen. Der Grund dafür ist, dass viele Kinder krank geworden sind, sagt Sarah Nubert, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Vermutlich haben sich diese mit einem Virus infiziert.

Erst sind sie aufgrund des schlechten Wetters gebeutelt gewesen, jetzt musste das Zeltlager für 210 Kinder zwischen acht und 13 Jahren und 35 Betreuer fünf Tage vor Ende abgebrochen werden. Bereits am Mittwochmorgen hätten sich innerhalb kürzester Zeit zwischen 4.30 und 7 Uhr 31 Kinder übergeben, sagt Nubert. Dann seien immer weitere Kinder erkrankt, „sodass wir irgendwann den Überblick verloren haben“. Unterm Strich seien rund 15 Betreuer und 60 Kinder betroffen. Gegen 7.30 Uhr sei das Landratsamt Ostalbkreis kontaktiert, das dortige Gesundheitsamt mit ins Boot genommen und die Reißleine für das Zeltlager gezogen worden.

Vermutlich hat ein Virus im Zeltlager grassiert, sagt Nubert. Ob es sich dabei um den Norovirus handele oder Rotaviren für die Magen–Darm–Erkrankungen der Kinder und Betreuer verantwortlich sind, darüber will sie nicht spekulieren. Vielmehr warte sie jetzt das Ergebnis der Untersuchungen in einem Labor in Stuttgart ab. Dorthin seien Stuhlproben der Betreuer eingeschickt worden. Von Kindern seien keine Proben entnommen worden, weil hierfür die Einverständniserklärung der Eltern erforderlich gewesen wäre. Nubert hofft, dass bereits am Freitag ein Ergebnis vorliegt. „Danach werden wir umgehend die Eltern der betroffenen Kinder informieren“, sagt die Geschäftsführerin des Kreisjugendrings Ostalb, die seit Abbruch des Zeltlagers mit An– und Nachfragen besorgter Mamas und Papas bombardiert werde.

Bereits am Donnerstagmorgen seien alle Betreuer, die nicht erkrankt sind, dabei gewesen, alle Bereiche des Zeltlagers zu desinfizieren und sämtliche Gegenstände wie Sofas oder Matratzen und die Küche keimfrei zu machen. Auch am Sonntag werde hier, ausgestattet mit Handschuhen und Masken, alles nochmals desinfiziert, damit der zweite Abschnitt des Zeltlagers, zu dem sich 190 Kinder angemeldet hätten, stattfinden kann. Bei den 44 Betreuern sowie dem Küchenteam handele es sich um Helfer, die am ersten Abschnitt nicht dabei gewesen seien und sich insofern nicht angesteckt hätten. In einer Rundmail an die Eltern der angemeldeten Kinder soll dies ebenso kommuniziert werden wie die Tatsache, dass alles dafür getan werde, dass die Kinder hier bis 26. August sicher aufgehoben sind. Einen Tag später startet dann für Teenager die „TeensWeek“.

Immer wieder habe es in der Vergangenheit in der Zimmerbergmühle Magen–Darm–Infektionen gegeben, sagt Nubert. Solche könnten angesichts des Zusammenseins auf engem Raum nie ausgeschlossen werden. So heftig wie jetzt sei es allerdings noch nie gewesen. Schade findet es Nubert, dass gerade im 75–jährigen Bestehen des Zeltlagers der erste Abschnitt, der mit Landessozialminister Manfred Lucha zum Auftakt noch gefeiert wurde, vorzeitig beendet werden musste.