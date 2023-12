Fünf Schwimmer der TSG Abtsgmünd sind beim 48. Crailsheimer Weihnachtsschwimmen an den Start gegangen. Insgesamt war mit Vereinen aus dem Bayrischen Schwimmverband und dem Schwimmverband Württemberg ein starkes Teilnehmerfeld vertreten. Zwei Gold-, zwei Silber- sowie vier Bronzemedaillen konnten die TSG-Schwimmer mit nach Hause nehmen.

Dimitri Nagler (Jahrgang 2007) landete bei allen drei Starts auf dem Podest. Über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Rücken sicherte er sich die Goldmedaille. Über 50 Meter Brust schwamm er zu Silber. Emma Schramm (2010) ging insgesamt viermal an den Start. Auf allen Strecken konnte sie mit guten Zeiten glänzen. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld schwamm sie auf allen Strecken unter die besten Zehn. Sofie Schramm (2010) hatte es ebenfalls mit dieser starken Konkurrenz zu tun. Über 50 Meter Freistil sicherte sie sich in einer Zeit von 35,39 Sekunden den fünften Platz. Auch sie schwamm über alle Strecken unter die besten Zehn. Alexander Rieck (2005) gewann über die 100 Meter Lagen die Silbermedaille. Über 50 Meter Schmetterling sicherte er sich den vierten Platz, über 50 Meter Freistil und 50 Meter Rücken den fünften Platz. Paul Schramm (2008) hatte das größte Programm zu absolvieren und ging fünfmal an den Start. Über 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Brust, 50 Meter Freistil sowie 100 Meter Lagen sicherte er sich jeweils die Bronzemedaille. Über 50 Meter Freistil erschwamm er sich weiterhin eine neue Bestzeit von 29,12 Sekunden.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Emma Schramm (2010): 50 Meter Schmetterling, 0:44,25 Minuten, 8. Platz; 50 Meter Brust, 0:47,09 Minuten, 8. Platz; 50 Meter Freistil, 0:37,80 Minuten, 9. Platz; 100 Meter Lagen, 1:34,70 Minuten, 8. Platz. Sofie Schramm (2010): 50 Meter Schmetterling, 0:41,24 Minuten, 7. Platz; 50 Meter Freistil, 0:35,39 Miunten, 5. Platz; 50 Meter Rücken, 0:44,74 Minuten, 7. Platz; 100 Meter Lagen, 1:33,40 Minuten, 7. Platz. Alexander Rieck (2005): 50 Meter Schmetterling, 0:44,20 Minuten, 4. Platz; 50 Meter Freistil, 0:35,63 Minuten, 5. Platz; 50 Meter Rücken, 0:42,09 Minuten, 5. Platz; 100 Meter Lagen, 1:37,94 Minuten, 2. Platz. Dimitri Nagler (2007): 50 Meter Schmetterling, 0:34,30 Minuten, 1. Platz; 50 Meter Brust, 0:39,52 Minuten, 2. Platz; 50 Meter Rücken, 0:35,48 Minuten, 1. Platz. Paul Schramm (2008): 50 Meter Schmetterling, 0:33,01 Minuten, 3. Platz; 50 Meter Brust, 0:38,35 Minuten, 3. Platz; 50 Meter Freistil, 0:29,20 Minuten, 3. Platz; 50 Meter Rücken, 0:36,37 Minuten, 4. Platz; 100 Meter Lagen, 1:16,54 Minuten, 3. Platz.