Unfallverursacher fährt einfach weiter

Am Samstag gegen 13.26 Uhr befuhr ein 21–jähriger Yamaha–Kleinkraftradfahrer die Landesstraße 1073 in Richtung Adelmannsfelden, In einer scharfen Rechtskurve wurde dieser von einem entgegenkommenden Personenkraftwagen geschnitten, wodurch er stürzte. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Der Yamaha–Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Zeugen , die Hinweise auf den flüchtigen Wagen geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.