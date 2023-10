Spaziergänger finden Damenbekleidung im Wald

Spaziergänger haben am Mittwoch neben einem Waldweg im Waldgebiet westlich des Wohngebiets Knöckle in Richtung Neubronn diverse Damenbekleidung gefunden. Daraufhin verständigten sie gegen 15.25 Uhr den Polizeiposten Abtsgmünd. Beamte machten sich unverzüglich an den Fundort.

Da die Bekleidung laut Polizei im Wald verstreut lag und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eventuell eine Person in einer hilflosen Lage in der näheren Umgebung der Kleidungsstücke befinden könnte, wurden noch am Abend eine Rettungshundestaffel sowie zwei sogenannte Man-Trailer-Hunde alarmiert. Gegen 22.45 Uhr wurde die Suche am Waldrand zum Wohngebiet Knöckle erfolglos eingestellt.

„Es gibt derzeit keine Hinweise auf eine Straftat oder auf eine vermisste Person“, sagt Bernd Märkle, stellvertretender Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Er hofft, dass der Zeugenaufruf Licht ins Dunkel bringt.

Personen, die Hinweise auf die Bekleidungsstücke geben können, bei denen es sich laut Märkle unter anderem um ein lilafarbenes Kleid, eine fliederfarbene Jacke und einen lilafarbenen BH handele, oder die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660 zu melden.